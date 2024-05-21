У вівторок, 21 травня, Кроос оголосив про намір завершити кар'єру після Євро-2024. Його десятирічна серія виступів за Реал добігає свого завершення, і Карло Анчелотті вже зараз потрібно думати про те, хто замінить незамінного організатора атак у центрі поля.

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Як інформує Marca, італійський тренер особисто попросив Крооса залишитися в стані "бланкос" ще на один сезон, але отримав від німця відмову. Одного разу на клубній базі Карло вимовив фразу: "Сподіваюся, хоча б один із них залишиться ще на рік", натякаючи на Крооса і Луку Модріча.

Повідомляється, що тепер у Анчелотті не залишається іншого вибору, окрім як посунути Джуда Беллінгема з атакувальної лінії в середню. Гравець збірної Англії провів майже повний сезон в атаці, але тепер йому доведеться згадувати свою роль плеймейкера.

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