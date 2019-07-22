Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагати

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.
Наші. "Капітан, капітан – посміхніться!"
"Дивіться в обличчя свого майбутнього", – закликав українців Олександр Шовковський, який прийшов на виборчу дільницю, щоб взяти участь у парламентських виборах. Зважаючи на невисоку явку, легендарний капітан Динамо так і не достукався до співвітчизників.
"Швидше б субота!" Гадаєте, Артем Мілевський чекав вікенду, щоб сходити у нічний клуб? Насправді ж ветеран брестського Динамо рвався у бій проти Торпедо (Жодіно) у 16 турі чемпіонату Білорусі. Результат перевершив усі очікування – Міля відзначився голом для справжніх естетів.
Роман Яремчук свій найголовніший м'яч уже забив. 19 липня дружина подарувала йому сина.
Проблеми у сім'ї Євгена Селезньова. "Одужуй, сину мій!" – закликає форвард. Його Малага ризикує збанкрутувати, а сам Женя, схоже, додав у вазі.
Старт нового сезону все ближчий, а Євген Коноплянка досі не знає, у якій команді розпочинатиме. Днями Коно побував у Дюссельдорфі, де випив кави із Матеєю Настасічем – цей серб у Шальке куди затребуваніший, ніж українець.
Щоб не засмучуватись провальними спарингами Динамо, Йосіп Піваріч відволікається на свого сина.
Ігор Пластун організував веселу сімейну фотосесію у Генті. Ось цей кадр – просто бомба!
"Капітан, капітан – посміхніться!" Ігор Циганик активно провів свою останню вихідну неділю у 2019-му.
А ось Костянтин Кравченко вже нікуди не поспішає. Екс-зірка Дніпра та Шахтаря – на риболовлі.
Світ. Стежками Пабло Ескобара
Сенегал програв фінал КАН-2019, але Садьйо Мане не засмучується. Ще б пак – у такому добірному товаристві братів по крові нереально залишатися серйозним.
Мохамед Салах: спекотно-о-о!
А Кіліану Мбаппе – холодно-о-о! Кріотерапія, мінус 183 градуси.
Топовий настрій Джанлуїджі Буффона та Леонардо Бонуччі – навіть попри епічну поразку у спарингу з Тоттенхемом.
Кріштіану Роналду: гра тіней.
Собака – найкращий друг людини. Пауло Дибала – найкращий друг собаки.
Баварець Леон Горецка працює до сьомого поту поруч із легендарним Джеймсом Харденом – захисником баскетбольного Х'юстон Рокетс.
Мауро Ікарді відмовився переходити в Арсенал, проте таки відчалює з Інтера.
Артуро Відаль віддає перевагу іншому транспорту. Відпустка завершилася, чилієць повертається у Барселону.
Хамес Родрігес насолоджується панорамою Медельїна. Три десятиліття тому тут процвітав бізнес наркобарона Пабло Ескобара.
Фред залишається у Манчестері. Його чарівний нащадок, відповідно, також.
Сімейний похід Тоні Крооса у кіно.
Давід Вілья і його домашня торсида перед матчем японського Віссел Кобе.
Наш давній приятель Мілош Нінковіч віддав своє серце австралійському Сіднею, за який виступає з 2015-го.
А так виглядає Марсіо Азеведо, екс-латераль Металіста і Шахтаря, прямо зараз.
Крістіан Вієрі та Роналдо в рамках флешмобу. Італієць спробував спрогнозувати, як виглядали б легендарні форварди на уявному турнірі Bobo Summer Cup у 2061 році.
FaceApp для збірної України: як виглядатимуть Ярмоленко, Зінченко, Шевченко та Ко у старості
Ще одна легенда тієї епохи – Філіппо Індзагі – займається рафтингом, очікуючи на початок сезону у новому клубі (Беневенто). Але наших Бонусів він очікує ще більше :-)
Бонуси. На весь світ засіяла...
Зірка Instagram Маша Рева завдячує своєю популярністю трьом факторам.
По-перше, вона удостоєна почесного статусу "дівчини футболіста", адже зустрічається із хавбеком Зорі Богданом Лєднєвим.
По-друге, Маша займається ручним художнім розписом одягу.
Зрештою, по-третє, вона – сексапільна кралечка, яка завжди перебуватиме у центрі підвищеної уваги. Цього тижня Зоря стартує у Лізі Європи і просто зобов'язана перемагати із такою підтримкою.
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Твіттеріада. Погроза Мілевського, Мессі зализує рани, жона Франа Соля демонструє груди – в умовах суворої секретності