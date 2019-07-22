Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагати

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Капітан, капітан – посміхніться!"

"Дивіться в обличчя свого майбутнього", – закликав українців Олександр Шовковський, який прийшов на виборчу дільницю, щоб взяти участь у парламентських виборах. Зважаючи на невисоку явку, легендарний капітан Динамо так і не достукався до співвітчизників.

"Швидше б субота!" Гадаєте, Артем Мілевський чекав вікенду, щоб сходити у нічний клуб? Насправді ж ветеран брестського Динамо рвався у бій проти Торпедо (Жодіно) у 16 турі чемпіонату Білорусі. Результат перевершив усі очікування – Міля відзначився голом для справжніх естетів.

Роман Яремчук свій найголовніший м'яч уже забив. 19 липня дружина подарувала йому сина.

Проблеми у сім'ї Євгена Селезньова. "Одужуй, сину мій!" – закликає форвард. Його Малага ризикує збанкрутувати, а сам Женя, схоже, додав у вазі.

Старт нового сезону все ближчий, а Євген Коноплянка досі не знає, у якій команді розпочинатиме. Днями Коно побував у Дюссельдорфі, де випив кави із Матеєю Настасічем – цей серб у Шальке куди затребуваніший, ніж українець.

Щоб не засмучуватись провальними спарингами Динамо, Йосіп Піваріч відволікається на свого сина.

Ігор Пластун організував веселу сімейну фотосесію у Генті. Ось цей кадр – просто бомба!

"Капітан, капітан – посміхніться!" Ігор Циганик активно провів свою останню вихідну неділю у 2019-му.

А ось Костянтин Кравченко вже нікуди не поспішає. Екс-зірка Дніпра та Шахтаря – на риболовлі.

Світ. Стежками Пабло Ескобара

Сенегал програв фінал КАН-2019, але Садьйо Мане не засмучується. Ще б пак – у такому добірному товаристві братів по крові нереально залишатися серйозним.

Мохамед Салах: спекотно-о-о!

А Кіліану Мбаппе – холодно-о-о! Кріотерапія, мінус 183 градуси.

Топовий настрій Джанлуїджі Буффона та Леонардо Бонуччі – навіть попри епічну поразку у спарингу з Тоттенхемом.

Кріштіану Роналду: гра тіней.

Собака – найкращий друг людини. Пауло Дибала – найкращий друг собаки.

Баварець Леон Горецка працює до сьомого поту поруч із легендарним Джеймсом Харденом – захисником баскетбольного Х'юстон Рокетс.

Мауро Ікарді відмовився переходити в Арсенал, проте таки відчалює з Інтера.

Артуро Відаль віддає перевагу іншому транспорту. Відпустка завершилася, чилієць повертається у Барселону.

Хамес Родрігес насолоджується панорамою Медельїна. Три десятиліття тому тут процвітав бізнес наркобарона Пабло Ескобара.

Фред залишається у Манчестері. Його чарівний нащадок, відповідно, також.

Сімейний похід Тоні Крооса у кіно.

Давід Вілья і його домашня торсида перед матчем японського Віссел Кобе.

Наш давній приятель Мілош Нінковіч віддав своє серце австралійському Сіднею, за який виступає з 2015-го.

А так виглядає Марсіо Азеведо, екс-латераль Металіста і Шахтаря, прямо зараз.

Крістіан Вієрі та Роналдо в рамках флешмобу. Італієць спробував спрогнозувати, як виглядали б легендарні форварди на уявному турнірі Bobo Summer Cup у 2061 році.

FaceApp для збірної України: як виглядатимуть Ярмоленко, Зінченко, Шевченко та Ко у старості

Ще одна легенда тієї епохи – Філіппо Індзагі – займається рафтингом, очікуючи на початок сезону у новому клубі (Беневенто). Але наших Бонусів він очікує ще більше :-)

Бонуси. На весь світ засіяла...

Зірка Instagram Маша Рева завдячує своєю популярністю трьом факторам.

По-перше, вона удостоєна почесного статусу "дівчини футболіста", адже зустрічається із хавбеком Зорі Богданом Лєднєвим.

По-друге, Маша займається ручним художнім розписом одягу.

Зрештою, по-третє, вона – сексапільна кралечка, яка завжди перебуватиме у центрі підвищеної уваги. Цього тижня Зоря стартує у Лізі Європи і просто зобов'язана перемагати із такою підтримкою.

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