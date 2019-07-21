Ювентус – Тоттенхем: Роналду виводить уперед, але 60-мільйонний новачок "шпор" допомагає зрівняти

Ювентус і Тоттенхем стартують у Міжнародному кубку чемпіонів 2019. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів. Товариський турнір, Сінгапур

Ювентус – Тоттенхем – 2:2 (йде 2-й тайм)

Голи: Ігуаїн, 56, Роналду, 60 – Ламела, 31, Лукас, 65

Матч Ювентус – Тоттенхем став першим для обох команд у поточному розіграші товариського турніру Міжнародний кубок чемпіонів. У 2016-му році команди вже зустрічалися в рамках цього змагання. Тоді сильнішим виявився Юве (2:1). Історія повторилася в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18, коли туринці вибили лондонців завдяки перемозі на виїзді. Екс-хавбек Арсенала Аарон Ремзі дебютує проти Тоттенхема? Такий собі відгук лондонського дербі в новому образі не відбувся, позаяк валлієць ще не готовий потрапити хоча б в заявку.

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Зате Ювентус у дебютному матчі Саррі випустив у старті Роналду та Буффона, залишивши на лаві запасних зіркових новачків Де Лігта і Рабйо.

А ось Почеттіно приберіг для другого тайму 60-мільйонного (в євро) опорника Танге Ндомбеле, який прийшов з Ліона.

Команда Почеттіно дуже активно почала, високо пресингуючи Буффона (так-так, перший матч після повернення!) і компанію. Сон прорвався у штрафний, але удар з гострого кута не міг стати загрозою для Джіджі. Роналду спробував пробити через себе, та тільки махнув "ножицями" повз м'яч – Деле Аллі зіграв напрочуд холоднокровно. На 9-й Тоттенхем провів нову атаку лівим флангом – красиво, проте Сон і тут не пробив як належить. Юве перехопив володіння біля штрафного Гаццаніги, однак постріл Кріштіану, якому забракло різкості, заблокував Алдервейрелд.

На 31-й Буффон пропустив перший гол після камбеку з ПСЖ. Сон розігнав контру після першого пасу 17-річного нападника "шпор" Перрота. Останній же і пробив, Джанлуїджі парирував, а Канселу дозволив Ламелі добити в порожні. До Де Шільйо та Ругані тут також питання, де ви були? Юний ірландський нападник, який вже забивав у Юнацькій ЛЧ, почав і допоміг завершити гольову атаку! У Хацкевича він, мабуть, ще років 3 був би "занадто сирий". А тут фіналіст Ліги чемпіонів-2019, і нічого – довіряють у найстатуснішому товариському турнірі планети.

Great link-up between Sonny and Parrott and Lamela finishes the rebound to make it 1-0! #COYS #THFC pic.twitter.com/XVHWkcXUcs — COYS.com (@COYS_com) July 21, 2019

Манджукіч лише на 36-й завдав першого прицільного удару Ювентуса – головою в руки воротаря. Роналду дуже вже невдало замикав подачу з лівого флангу після затяжної атаки у стилі Саррі. Тягне португальця в центр атаки до хорватського СуперМаріо, ой тягне! Кріштіану вийшов грати лівого вінгера, але там проводить значно менше атак.

Моура вийшов замість Сона у перерві і відразу ж мав приносити голи. Спочатку його завалили у штрафному Ювентуса, але судді промовчали, а згодом дальній удар Лукаса мінімально розминувся з воротами. Кейн зіпсував розкішний дальній пас провальним ударом метрів з 13-и, а туринці зрівняли. Роналду на П'яніча в центр, той коротко продовжив на Ігуаїна, який ефектно обігрався з Бернардескі і прошив Гаццанігу. Ще одне повернення виявилось гольовим!

Ronaldo Goal vs Tottenham pic.twitter.com/5r7VM4H71d — MO (@mahmoudlfc_mo) July 21, 2019

А ось Харрі Кейн запоров черговий момент, впритул пробивши з другого поверху повз ворота. І знову відповідь "Старої Синьйори" стала результативною. Де Шільйо пройшов лівим флангом і прострілив, а там Роналду вбивчо підставив ногу. Ювентус за якихось 4 хвилини перевертає гру з ніг на голову. І тут на поле виходить Танге Ндомбеле. Спочатку хавбек за 60 млн євро став автором гольового пасу на Лукаса, а потім ледь не вивів Тоттенхем уперед своєю гарматою.