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"Може, воно й на краще", – Хацкевич підбив підсумки невдалих товариських матчів Динамо

19:24 467 Читать на русском
"Може, воно й на краще", – Хацкевич підбив підсумки невдалих товариських матчів Динамо
Олександр Хацкевич / Фото офіційного сайту Динамо

Головний тренер киян прокоментував результати поєдинків проти Оболоні-Бровара (1:1) та Колоса (1:3).

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 3
3
Колос
16:00 21:07:2019
завершено
 

"Цього тижня ми працювали в дворазовому режимі. Доробили те, що не встигли в Австрії через погодні умови. Тому було прогнозовано, що десь після хвилини 70-ї свіжості не буде. Брак з'явився, рух на полі зник.

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Так, індивідуальні помилки були, але на сьогоднішньому етапі нам потрібно виконати те, що ми не зробили в Австрії. А з понеділка ми будемо цілеспрямовано готуватися до гри проти Шахтаря. Неприємно, але трагедій не робимо. Може, воно на краще", – цитує Хацкевича Динамомания.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.

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Динамо - Колос Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Товариські матчі Динамо - Оболонь-Бровар
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