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Малага може припинити існування – власник клубу і його родина продовжують отримувати чималу зарплатню попри борги

16:28 330 Читать на русском
Малага може припинити існування – власник клубу і його родина продовжують отримувати чималу зарплатню попри борги
Малага / Фото офіційного сайту клубу

"Анчоуси" незабаром можуть зникнути з футбольної карти Іспанії.

У Малаги серйозні проблеми з фінансуванням, повідомляє Marca.

Бланко Лещук попросив Шахтар відпустити його в Малагу

Клубу потрібно заробити близько 20 млн євро, щоб відповідати вимогам Ла Ліги. Наразі зарплатна відомість становить близько 25 млн євро в рік, в той час як ліга дозволить Малазі витрачати на зарплати лише 10-12 млн.

Основний акціонер Абдулла бін Нассер аль-Тані не реагує на скарги керівництва і фактично відмовився від клубу. У той же час шейх і його діти, які входять в раду директорів Малаги, справно отримують свою зарплатню, яка складає 1,44 млн євро. Ла Ліга вже зробила кілька попереджень "анчоусам", і якщо відповідних заходів не буде вжито, то клуб може припинити існування.

Селезньов суттєво втратив у ціні після невдалого вояжу в Малагу

Нагадаємо, у минулому сезоні кольори Малаги захищали Євген Селезньов і Густаво Бланко Лещук. Українець намагається розірвати свій контракт, а аргентинец вже повернувся у склад донецького Шахтаря.

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Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Іспанія Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Українці за кордоном
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