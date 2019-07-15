Твіттеріада. Погроза Мілевського, Мессі зализує рани, жона Франа Соля демонструє груди – в умовах суворої секретності

Фран Соль і його Аїда / Instagram

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Ми ще в Мінськ приїдемо"

Центральний матч чемпіонату Білорусі між брестським та мінським Динамо став бенефісом українських легіонерів. Дмитро Білоног оформив дубль, а гол Олександра Нойка не допоміг Бресту врятуватися від першої поразки в сезоні – 1:2.

"Льоха, був радий бачити, – Артем Мілевський, форвард Динамо Бр, передає привіт комусь із гравців гостей. – Ми ще в Мінськ приїдемо. Продовження ти знаєш. Всім дякую за перше коло".

Після 15 турів команда Нойка та Мілевського втратила першу сходинку, пропустивши БАТЕ.

Тим часом київське Динамо завершило тренувальні збори в Австрії безбарвною нічиєю з англійським Брентфордом. Фран Соль, Де Пена та Кадар – на лоні Тирольських Альп.

Тайсон похнюпився в очікуванні старту сезону. Дев'ятий рік бразильця в УПЛ.

Ігор Циганик і Матриця.

Андреа Малдера газує прямо на площі легендарного собору Дуомо. Цікаво, чи багато міланців впізнали помічника Шеви у збірній України?

Голкіпер першолігового Прикарпаття Андрій Новак (праворуч) відшукав у Яремчі колоритного аборигена-байкера. А ви, бува, не гуцул, діду?

Так зустрічали Владислава Ващука в Ольгінці, селищі Волноваського району. Легендарний екс-захисник Динамо та збірної України приїхав у глибинку, щоб урочисто відкрити новий футбольний стадіон.

Денис Мірошніченко, новачок Олександрії, поки що – офіційний холостяк, а тому харчується фаст-фудом...

Але є світло в кінці тунелю! Вже не перший місяць його супроводжує загадкова блондинка. Скоро, мабуть, й супчики варитиме коханому.

Світ. Коні, любощі і ранчо

Після чергового провалу зі збірною Аргентини Ліонель Мессі відновлюється фізично і, насамперед, психологічно. Подалі від юрби, усамітнившись із найріднішими.

Любощі Івана Ракітіча та Ракель Маурі.

Іван Ракітіч. Хорватський хлопчисько до бару зайшов…

Пауло Дибала спробував повторити легендарний кадр Маріо Гьотце. Якщо ви здогадуєтеся, про що я ;-))

Андреа Пірло + Валентина Бальдіні.

Джон Террі + Тоні Пул.

"Всім подобалося казати, що я спала з ним 5 разів на тиждень". Фатальна пристрасть Джона Террі

Адріано здавався пропащим і нікому, окрім бандитів із фавел, не потрібним. Але що ми бачимо?! Екс-форвард збірної Бразилії розпочав стосунки із молоденькою, поки що невідомою сеньйоритою.

Дані Алвес готовий носити кохану Джоану Санс на руках, на плечах, на крилах.

Кіліан Мбаппе зовсім не захваті від обов'язкових передсезонних процедур.

Неймар ризикує передчасно посивіти від перипетій своєї трансферної саги.

П'єр-Емерік Обамеянг і капітан екіпажу – політ під контролем.

Стівен Джеррард приземлився на крихітному Гібралтарі. Тут його Рейнджерс розгромив місцевий Сент-Джозефс (4:0) у першому кваліфікаційному раунді ЛЄ. Матч-відповідь у Глазго – проста формальність.

Артуро Відаль: природа, ранчо, коні – ось це все...

Гарпер Бекхем цілує батька так пристрасно, щоб лани широкополі завмерли від зворушення.

У Габора Кірая – coffee time.

Ну а Ерік Кантона обрав найкраще місце для споглядання Бонусів.

Бонуси. Лише вона вирішує, що і кому показувати

"Спочатку була нормальна реакція дружини: "Ох, це ж нам потрібно переїжджати". Та коли це можливість грати за один з найбільших клубів Європи... Зараз вона поважає мене та моє рішення, для мене це – найважливіше".

Ось так в інтерв'ю для "Футбол 24" Фран Соль описав злагоду зі своєю "половинкою". Її звуть Аїда Де Ла Торре, і вона довіряє лише обраним. Іспанка приховала від людського ока власний акаунт в Instagram, тож, аби отримати доступ до її фото, довелося пройти крізь грунтовну перевірку. Зрештою, мій запит Аїда прийняла. Далі – справа техніки.

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