toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Твіттеріада. Погроза Мілевського, Мессі зализує рани, жона Франа Соля демонструє груди – в умовах суворої секретності

22:00 4608 Читать на русском
Твіттеріада. Погроза Мілевського, Мессі зализує рани, жона Франа Соля демонструє груди – в умовах суворої секретності
Фран Соль і його Аїда / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Ми ще в Мінськ приїдемо"

Центральний матч чемпіонату Білорусі між брестським та мінським Динамо став бенефісом українських легіонерів. Дмитро Білоног оформив дубль, а гол Олександра Нойка не допоміг Бресту врятуватися від першої поразки в сезоні – 1:2.

"Льоха, був радий бачити, – Артем Мілевський, форвард Динамо Бр, передає привіт комусь із гравців гостей. – Ми ще в Мінськ приїдемо. Продовження ти знаєш. Всім дякую за перше коло".

Після 15 турів команда Нойка та Мілевського втратила першу сходинку, пропустивши БАТЕ.

мілевський

Тим часом київське Динамо завершило тренувальні збори в Австрії безбарвною нічиєю з англійським Брентфордом. Фран Соль, Де Пена та Кадар – на лоні Тирольських Альп.

соль де пена кадар

Тайсон похнюпився в очікуванні старту сезону. Дев'ятий рік бразильця в УПЛ.

тайсон

Ігор Циганик і Матриця.

матерацці циганик

Андреа Малдера газує прямо на площі легендарного собору Дуомо. Цікаво, чи багато міланців впізнали помічника Шеви у збірній України?

малдера

Голкіпер першолігового Прикарпаття Андрій Новак (праворуч) відшукав у Яремчі колоритного аборигена-байкера. А ви, бува, не гуцул, діду?

новак

Так зустрічали Владислава Ващука в Ольгінці, селищі Волноваського району. Легендарний екс-захисник Динамо та збірної України приїхав у глибинку, щоб урочисто відкрити новий футбольний стадіон.

ващук

Денис Мірошніченко, новачок Олександрії, поки що – офіційний холостяк, а тому харчується фаст-фудом...

мірошніченко

Але є світло в кінці тунелю! Вже не перший місяць його супроводжує загадкова блондинка. Скоро, мабуть, й супчики варитиме коханому.

мірошніченко

Світ. Коні, любощі і ранчо

Після чергового провалу зі збірною Аргентини Ліонель Мессі відновлюється фізично і, насамперед, психологічно. Подалі від юрби, усамітнившись із найріднішими.

мессі

Любощі Івана Ракітіча та Ракель Маурі.

Іван Ракітіч. Хорватський хлопчисько до бару зайшов…

ракітіч

Пауло Дибала спробував повторити легендарний кадр Маріо Гьотце. Якщо ви здогадуєтеся, про що я ;-))

дибала

Андреа Пірло + Валентина Бальдіні.

пірло

Джон Террі + Тоні Пул.

"Всім подобалося казати, що я спала з ним 5 разів на тиждень". Фатальна пристрасть Джона Террі

террі

Адріано здавався пропащим і нікому, окрім бандитів із фавел, не потрібним. Але що ми бачимо?! Екс-форвард збірної Бразилії розпочав стосунки із молоденькою, поки що невідомою сеньйоритою.

адріано

Дані Алвес готовий носити кохану Джоану Санс на руках, на плечах, на крилах.

алвес

Кіліан Мбаппе зовсім не захваті від обов'язкових передсезонних процедур.

мбаппе

Неймар ризикує передчасно посивіти від перипетій своєї трансферної саги.

неймар

П'єр-Емерік Обамеянг і капітан екіпажу – політ під контролем.

обамеянг

Стівен Джеррард приземлився на крихітному Гібралтарі. Тут його Рейнджерс розгромив місцевий Сент-Джозефс (4:0) у першому кваліфікаційному раунді ЛЄ. Матч-відповідь у Глазго – проста формальність.

джеррард

Артуро Відаль: природа, ранчо, коні – ось це все...

відаль

Гарпер Бекхем цілує батька так пристрасно, щоб лани широкополі завмерли від зворушення.

бекхем

У Габора Кірая – coffee time.

кірай

Ну а Ерік Кантона обрав найкраще місце для споглядання Бонусів.

кантона

Бонуси. Лише вона вирішує, що і кому показувати

"Спочатку була нормальна реакція дружини: "Ох, це ж нам потрібно переїжджати". Та коли це можливість грати за один з найбільших клубів Європи... Зараз вона поважає мене та моє рішення, для мене це – найважливіше".

Ось так в інтерв'ю для "Футбол 24" Фран Соль описав злагоду зі своєю "половинкою". Її звуть Аїда Де Ла Торре, і вона довіряє лише обраним. Іспанка приховала від людського ока власний акаунт в Instagram, тож, аби отримати доступ до її фото, довелося пройти крізь грунтовну перевірку. Зрештою, мій запит Аїда прийняла. Далі – справа техніки.

соль

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Коноплянка повернувся у Дніпро, спокуслива дружина потенційного новачка Динамо обожнює свої сідниці

blog_ava
FaceApp для збірної України: як виглядатимуть Ярмоленко, Зінченко, Шевченко та Ко у старості
17:51
6157
Теги
Статті Фран Соль Фран Соль Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Олег Бабій Андреа Малдера Андреа Малдера Стівен Джеррард Стівен Джеррард Неймар в Барселону Ігор Циганик Андрій Новак Андрій Новак Ерік Кантона Головне Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Габор Кірай Габор Кірай Пауло Дибала Пауло Дибала Девід Бекхем Девід Бекхем Денис Мірошніченко Денис Мірошніченко Неймар Неймар П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Марко Матерацці Марко Матерацці Андреа Пірло Андреа Пірло Адріано Адріано Дані Алвес Дані Алвес Тайсон Тайсон Твіттеріада Овертайм Артем Мілевський Артем Мілевський Владислав Ващук Владислав Ващук Артуро Відаль Артуро Відаль Джон Террі Джон Террі Іван Ракітіч Іван Ракітіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
25
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук