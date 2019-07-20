Ікарді відмовився переходити в Арсенал

Нападник Інтера Мауро Ікарді прагне залишитись в Серії А та не розглядає пропозиції з інших чемпіонатів.

Мауро Ікарді хоче продовжити кар'єру в Ювентусі. Задля цього аргентинець відмовився переходити в лондонський Арсенал та все ще чекає пропозиції від туринського клубу.

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У випадку згоди Ікарді на перехід до лав "канонірів" у зворотному напрямку вирушив би П'єр-Емерік Обамеянг. Втім, у зв'язку з відмовою 26-річного аргентинця на переїзд в Англію даний трансфер також не відбудеться, зазначає Sport Mediaset.

Ікарді переконаний, що Інтер продасть його в Ювентус, тому готовий чекати до закриття трансферного вікна. Нагадаємо, Антоніо Конте відсторонив форварда від тренувань з командою та заявив, що у нього немає майбутнього в клубі.

Контракт Ікарді з Інтером чинний ще 2 роки.

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