Твіттеріада. Міля після "сексу з Канделакі", мадридські цілунки Луніна, леді в червоному рятує хава Шахтаря від депресії

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Якщо у кишені трьошка – все буде "шашель-машель"

Роман Безус – один із героїв минулого вікенду. Український хавбек Гента оформив дубль у ворота Ейпена. Побоїще довершили ще два наших легіонери. А напередодні батьки Безуса відсвяткували 35-річчя свого шлюбу.

Роман та Анна мріють про не менш тривале сімейне щастя.

"Найпрекрасніший час у житті кожної жінки – це диво", – переконана Юлія Петряк, дружина хавбека угорського Фехервара (МОЛ Віді).

У Мадриді – спекотно від поцілунків, якими Андрія Луніна обдаровує його кохана Настя Тамазова.

Микола Морозюк передає привіт із Різеспора. "Думали, поїхав у футбол грати?" – запитує наш легіонер. Та ні, не думали...

Євген Шахов нарешті перевіз дружину на Апеннінський півострів. Новачка Лечче очікує хвилюючий дебют у кальчо.

Богдан Шершун бере уроки тенісу у найвідомішого українського майстра цієї справи Сергія Стаховського.

Екс-форвард Шахтаря 90-х Олег Матвєєв благословляє молодь на успішну кар'єру.

Хто крокує вулицями білоруського Гомеля? Ба, це ж Бадрі Акубардія! Пам'ятаєте такого?

"Село – це завжди шашель-машель і суцільний позитив! Якщо у кишені трьошка, звичайно", – вважає Артем Мілевський, натякаючи на історію, розказану російському шоумену. Так, це саме те інтерв'ю, де йдеться про секс із Тіною Канделакі.

Світ. Онук Марадони і шампанське

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер в'їжджає у новий сезон. В'їжджає відверто невдало – поразка у серії пенальті від Ман Сіті. Суперкубок Англії поїхав у Манчестер.

Мохамед Салах обігрував Деяна Ловрена у пінг-понг...

...і вправно крутив педалі. Але засмутити Ман Сіті з гри так і не спромігся.

Серхіо Агуеро і внук самого Дієго Марадони – Бенджамін, який доводиться сином форварду Ман Сіті.

Іско вже давно зайвий у Реалі, чого не скажеш про його міцні позиції на батьківському фронті.

Карім Бензема і його приватний літачок.

Найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес готується до життя після закінчення кар'єри. А ви б яку професію йому порекомендували?

Артуро Відаль видзвонює пацанів для застілля. Він – любитель тієї справи.

На пристрасті Відаля до алкоголю добряче міг би підзаробити Марек Гамшік, який розпочав випуск іменного шампанського.

Кріштіану Роналду вміє відпочивати без жодної краплі алкоголю. Все, що йому потрібно, – комфортне місце для медитації.

Франческо Тотті та його імператорська сім'я.

Філіппо Індзагі в оточенні тіфозі Беневенто. Молодий тренер проведе новий сезон у Серії Б.

Екс-форвард кам'янської Сталі – голландець Сільвано Комваліус: від батька до сина.

Руні, Златан і Швайні – три кити американської ліги МЛС.

Давід Вілья на японських харчах.

Свого часу Габор Кірай захищав ворота Крістал Пелас, Астон Вілли та Бернлі від атак Фулхема, який очолював Рой Ходжсон. Минули роки, і от вони зустрілися.

Ерік Кантона зібрався у далеку подорож. Але спершу – Бонуси!

Бонуси. Мила Міла

Пригадати, коли Максим Малишев востаннє виходив на поле, – справа не з легких. Упродовж двох сезонів хавбек тільки те й робить, що намагається оговтатись від травм. І от, коли здавалося, що найгірше вже позаду, Максим знову зліг у лазареті. А йому ж лише 26 років...

Від падіння у глибоку депресію Малишева рятує кохана дружина Міла. Спробуй-но захандрити, коли поруч – така леді!

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання