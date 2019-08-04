Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко дає зробити асист, пара центрбеків зрівнює – Суперкубок Англії-2019

Ліверпуль і Манчестер Сіті розігрують Суперкубок Англії. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Великий англійський сезон офіційно стартував поєдинком, який ще називають Черіті Шилд. Це перша гра, яку транслює Setanta Sports в Україні. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Манчестер Сіті на "Футбол 24", розпочався 4-го серпня о 17:00 за київським часом. Команда Зінченка виграла чемпіонат і Кубок Англії, тоді як "червоні" на внутрішній арені задовольнились лише другим місцем в АПЛ 2018/19. Колектив Клоппа під час міжсезоння по 3 рази виграв і програв, ще один матч звів унічию. "Міщани" ж виграли 3 дуелі, ще одну програли лише в серії пенальті.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Англії-2019

Уже на 4-й хвилині Гомес подарував м'яч Стерлінгу, завозившись біля своїх воріт. Сане на швидкості увірвався у воротарський і пробив з гострого кута – в сітку, але зовнішню. Фірміно одним рухом перекинув Зінченка та Отаменді і миттєво вистрілив, але Браво не дрімав.

Стоунз обрізався, Ліверпуль організував миттєву атаку, в якій Зінченко не встигав за Салахом. Мохамед взяв приклад із Сане, пробивши не зовсім влучно. Сане, якого активно сватають у Баварію, отримав серйозну травму на рівному місці. Оце так! Вийде Жезус на заміну. Просто шок для мюнхенців.

Sterling celebrating in front of the Liverpool fans at Wembley...



YOU LOVE TO SEE IT #MCFC #LIVMCI pic.twitter.com/YHa4b7KqMl — ManCityzens.com (@ManCityzenscom) August 4, 2019

Зінченко бере участь в гольовій атаці на 12-й хвилині. Українець виграв верхову боротьбу в Салаха, Давід Сілва акробатичним трюком продовжив, а Стерлінг прошив Аліссона – снаряд підступно проскочив під ногою бразильського воротаря. Зінченко двічі дав себе легко пройти Салаху, програвши силову та швидкісну боротьбу. Мохамед влучив у ближню стійку. Аліссон тут же змушений вступати у гру, ногами парируючи удар Стерлінга.

Зінченко двічі дав себе легко пройти Салаху, програвши силову та швидкісну боротьбу. Мохамед влучив у ближню стійку. Аліссон тут же змушений вступати у гру, ногами парируючи удар Стерлінга. Єгиптянин знову підловив невдале скидання від українця і пробив. На щастя, снаряд просвистів вище воріт. У ще одному епізоді Олександр програв дуель вінгеру Ліверпуля, але Отаменді підстрахував.

Салах більше, ніж будь-хто, загрожував воротам у першому таймі (3 удари), однак так і не зумів влучити у площину воріт Браво. Мабуть, найважче випробування Зінченка за всю його кар'єру в Англії. Давід Сілва починає другу половину ударом вище. Правий фланг Ліверпуля також провалюється регулярно. За стартові 5 хвилин другого тайму Зінченко встиг ще 2 рази програти Салаху один в один. Партнери намагаються страхувати Олександра. Зіна нарешті заспокоївся. Тричі поспіль Сашко приймає оптимальні рішення в єдиноборствах з Салахом, Робертсоном і у вільній зоні.

Фантастичний момент Ліверпуля! Ван Дейк з льоту без перешкод пробиває після подачі кутового – поперечина, снаряд зависає на лінії воріт, але пересікає її лише наполовину. Салах розібрався з Сілвою і пробив з розвороту. Друга стійка Мохамеда, третє влучання у каркас воріт Сіті. Шокуючий момент втрачає Стерлінг. Ну, як так, Рахіме?! Вокер круто розпочав атаку, після чого помчав на повних парах у штрафний. Однак екс-гравець Ліверпуля так довго обирав рішення (повернути Кайлу чи пробити самому), що просто довозився з м'ячем до Аліссона.

Салах знову проходить у штрафний манчестерців і пробиває поміж ніг Зінченка. Браво витягує потужний удар. Отаменді втрачає м'яч поблизу свого штрафного, залишаючи величезну діру в центрі. Однак тут Зінченко відіграв максимально надійно, встигнувши заблокувати пас, який міг завершуватись виходом віч-на-віч. Ліверпуль зрівняв завдяки стандарту і двом центральним захисникам. Українець дозволив ван Дейку навісити на Матіпа, і той розстріляв ворота з пари метрів.

Liverpool don tear City net, na matip knack the ball inside net with him head. #LIVMCI pic.twitter.com/FRXaZmAJ6A — PIDGIN FOOTBALL (@PidginFootbol) August 4, 2019

Набі Кейта ударом впритул змушує Браво летіти в ефектному стрибку. Голкіпер чемпіонів Англії – просто якийсь гравець матчу сьогодні. Салах закладає віраж по правому флангу. Зінченко встигає заблокувати, снаряд опускається над воротами. Українець вдало діє на перехопленні, але потім надто довго думає, куди віддати. Ситуація завершується черговим сейвом Браво. І тут уже чилійський монстр вибігає на 11 метрів з воріт, аби нейтралізувати удар Салаха – Родрі своєю дитячою втратою наварив каші. Фантастичний кінець гри, голова обертом!