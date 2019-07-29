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Мілевський відверто розповів про інтимні стосунки з Тіною Канделакі

29 липня 23:06 754 Читать на русском
Мілевський відверто розповів про інтимні стосунки з Тіною Канделакі
Артем Мілевський та Тіна Канделакі / Фотоколаж championat

Український форвард брестського Динамо Артем Мілевський не соромиться говорити про своє розгульне минуле.

"Чутки про секс з Канделакі? В молодості було багато з ким. Конкретно: так чи ні? Так. Але це було давно, після чемпіонату світу ще. Вона приїжджала знімати "Найрозумніший" до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подругами в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер.

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А я, чесно, знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Я відповідаю: Ну і що?". Загалом, розмова не пішла. Але потім ми списались, кілька разів побачилися і поспілкувалися. Але вона крута, чесно, я великий привіт їй передаю", – сказав Мілевський в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

Варто відзначити, що Тіна Канделакі зараз є генеральним продюсером російського спортивного телеканалу "Матч ТВ".

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