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Гент розгромив Ейпен: Яремчук та Пластун відзначились голами, Безус – дублем

17:27 640 Читать на русском
Гент розгромив Ейпен: Яремчук та Пластун відзначились голами, Безус – дублем
Гент / сайт клубу

Гент впевнено переміг Ейпен з рахунком 6:1 у другому турі чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії, 2 тур

Гент – Ейпен – 6:1

Голи: Пластун, 2, Нгаду-Нгаджі, 8, Безус, 33, 90 Яремчук, 41, Девід, 90+2 – Блондель, 63

Відбувся поєдинок другого туру чемпіонату Бельгії, у якому Гент приймав Ейпен. У стартовому складі господарів на поле вийшли одразу троє українців: Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук.

Пластун забив дебютний гол за Гент

Вже на другій хвилині матчу Пластун головою замкнув подачу патнера з флангу, таким чином забивши свій дебютний гол за Гент. Вже через 6 хвилин рахунок був 2:0 на користь команди українців.

На 33-ій хвилині Роман Безус також відзначився голом. Український хавбек забив у схожому стилі з Пластуном – головою після подачі з флангу. А на 41-ій хвилині свій м'яч забив і Роман Яремчук. Нападник відзначився голом з пенальті.

Яремчук та Безус відзначилися голами за Гент

У другому таймі Ейпен все ж спромігся на гол престижу. А на останній хвилині основного часу Роман Безус оформив дубль, замкнувши простріл з флангу. Ще через 2 хвилини Гент забив останній гол у матчі.

У підсумку – перемога господарів з рахунком 6:1. Після двох турів Гент має в активі 4 залікові пункти.

Другий гол Безуса:

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