Малишев зазнав чергової травми

Світ — 29 черв 5531
-
"Швед – найкращий гравець у світі": фанати Селтіка задоволені дебютом українця у переможному матчі "кельтів"
-
Динамо вирушить на збори у складі 28-и гравців – Хацкевич не візьме кількох виконавців і потенційного новачкаУкраїна — 29 черв 3405
-
Сампдорія узгодила особистий контракт з Маліновським і намагається домовитись з Генком, – CdSІталія — 29 черв 1387
-
Дівчина дня – розкішна блондинка, яка надихнула зірку збірної Аргентини на шедевральний гол в матчі Копа АмерікаСвіт — 29 черв 1505
-
Швед вперше вийшов на поле за Селтік – клуб приділив особливу увагу дебюту українцяСвіт — 29 черв 3070