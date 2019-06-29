Малишев зазнав чергової травми

Півзахисник Шахтаря Максим Малишев не зможе допомогти команді найближчим часом.

26-річний гравець отримав пошкодження, яке вкотре вибило його зі складу донеччан.

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Малишев опублікував світлину в своєму Instagram, на якій він зображений в лікарні з перебинтованою ногою. Жодних деталей пошкодження і приблизних термінів відновлення хавбек і його клуб не назвали.

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Нагадаємо, Малишев пропустив практично весь минулий сезон через проблеми зі здоров'ям. В активі гравця всього чотири матчі за "гірників".