Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. За кілька годин до "Тайсон, бл**ь"

Суперкубок України-2019 їде до Києва. Вчора над Одесою побачили трохи уругвайського сонця від Карлоса Де Пени.

Трофей – у надійних руках грізного Тамаша Кадара.

"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019

В Артема Мілевського, екс-капітана Динамо, – власні порахунки із "гірниками". Тож він нетерпляче очікував цього поєдинку, а після фінального свистка залив провокативне відео.

Прес-аташе головного тренера збірної України Микола Васильков, назвавшись олдфаном, проник на презентацію новачків Динамо – Кадірі та Караваєва.

Екс-латераль Шахтаря, а зараз – експерт ТК Футбол В'ячеслав Шевчук і якийсь пацанчик. Придивившись уважніше, дехто з вас, ймовірно, впізнає Руслана Валєєва, екс-хавбека юнацької та молодіжної збірних України на перетині століть.

До речі, із юнаками Шахтаря відтепер працює Олег Старинський. Раніше він не без успіху тренував у Малайзії. На одному з фото Старинського бачимо Михайла Старостяка. Роки летять, у поважному тренері вже важко розгледіти стрімкого крайка команди Прокопенка початку "нульових".

Андрій Воронін намагається тримати себе у формі. "Одеса – моє найулюбленіше місто", – зізнався екс-форвард Байєра, Ліверпуля, Герти та збірної України.

Як відомо, Олександр Зінченко перехопив кохану в Андрія Борячука. Форвард Шахтаря довго мовчав, а зараз запостив ось це фото із загадковим підписом, який можна сприймати не тільки буквально: "Пригрів гадюку на грудях". Фоловери відреагували очікувано: "Так про Щеглову ще ніхто не казав".

Гадаєте, це – Серхіо Рамос? Вам здалося. Темур Парцванія!

Перед стартом нового, особливого для Олександрії, сезону голкіпер Юрій Паньків звозив сім'ю до рідного Львова.

Ігор Пластун продовжує усміхати своїх підписників оригінальними фото із Бельгії.

А ось у футбольному клубі Маріуполь відзначилися невдалим кадром. Перше враження: Полегенько і Ко "сходили до вітру".

Руслан Ротань подорожує у часі. Ось тут він – мушкетер...

...не встиг моргнути оком, а "майбутнє вже настало" – трансформери підкрались непомітно.

Світ. Клан Мессі, або Хороший день, щоб когось пристрелити

Гранди єврофутболу продовжують підготовку до нового сезону. Карім Бензема – після нищівних 3:7 у спарингу з Атлетіко.

У тренувальний табір дортмундської Борусії приїхав "Юрген Клопп".

Іван Ракітіч провідав старичка Іньєсту аж у Японії.

Ліонель Мессі і його клан.

Вже зовсім скоро Луїс Суарес матиме обмаль часу, щоб ось так заколисувати свого сина.

Бравий Артуро Відаль позував із мавпочкою...

...те-е-кс, хто підсунув йому свиню?!

Поки Ліверпуль розчаровує у спарингах, Мохамед Салах смакує ранковою кавою.

Мемфіс Депай, лідер Ліона, відраховує дні до початку нового сезону. Ліга 1 стартує 10 серпня.

У Штатах сезон якраз у розпалі. Бастіан Швайнштайгер і Вейн Руні – старики-розбійники, на яких тримається МЛС.

Ще два роки тому заокеанські газони топтав Андреа Пірло. Зараз ветеран зосередився на власних дітях.

Едерсона проводжають у Ман Сіті.

Джон Террі: хороший день, щоб когось підстрелити.

Тепер ви знаєте, де шопиться Давід Вілья.

Адріано відповідає всім, хто наполегливо цікавиться його особистим життям.

"Моє тіло – це мій щоденник. Мої татуювання – моя історія" (с) Лоріс Каріус.

Крістіан Бентеке вивчає календар матчів Крістал Пелас у новому сезоні і очікує на Бонуси.

Бонуси. Зачарована Десна

У вівторок матчем проти Львова розпочинається новий сезон для чернігівської Десни. На трибунах стадіону Гагаріна за команду свого чоловіка – півзахисника Артема Фаворова – вболіватиме його дружина Настя.

Сьогодні – один із тих небагатьох випадків, коли героїнею Бонусів стала леді, врода якої не потребує вінірів, силікону чи виснажливих дієт, поєднаних із тренуваннями в спортзалі. Ловіть момент!

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