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ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання

22:00 3843 Читать на русском
Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання
Настя Фаворова (праворуч) / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. За кілька годин до "Тайсон, бл**ь"

Суперкубок України-2019 їде до Києва. Вчора над Одесою побачили трохи уругвайського сонця від Карлоса Де Пени.

де пена

Трофей – у надійних руках грізного Тамаша Кадара.

"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019

кадар

В Артема Мілевського, екс-капітана Динамо, – власні порахунки із "гірниками". Тож він нетерпляче очікував цього поєдинку, а після фінального свистка залив провокативне відео.

мілевський

Прес-аташе головного тренера збірної України Микола Васильков, назвавшись олдфаном, проник на презентацію новачків Динамо – Кадірі та Караваєва.

васильков кадірі караваєв

Екс-латераль Шахтаря, а зараз – експерт ТК Футбол В'ячеслав Шевчук і якийсь пацанчик. Придивившись уважніше, дехто з вас, ймовірно, впізнає Руслана Валєєва, екс-хавбека юнацької та молодіжної збірних України на перетині століть.

шевчук валєєв

До речі, із юнаками Шахтаря відтепер працює Олег Старинський. Раніше він не без успіху тренував у Малайзії. На одному з фото Старинського бачимо Михайла Старостяка. Роки летять, у поважному тренері вже важко розгледіти стрімкого крайка команди Прокопенка початку "нульових".

старостяк

Андрій Воронін намагається тримати себе у формі. "Одеса – моє найулюбленіше місто", – зізнався екс-форвард Байєра, Ліверпуля, Герти та збірної України.

воронін

Як відомо, Олександр Зінченко перехопив кохану в Андрія Борячука. Форвард Шахтаря довго мовчав, а зараз запостив ось це фото із загадковим підписом, який можна сприймати не тільки буквально: "Пригрів гадюку на грудях". Фоловери відреагували очікувано: "Так про Щеглову ще ніхто не казав".

борячук

Гадаєте, це – Серхіо Рамос? Вам здалося. Темур Парцванія!

парцванія

Перед стартом нового, особливого для Олександрії, сезону голкіпер Юрій Паньків звозив сім'ю до рідного Львова.

паньків

Ігор Пластун продовжує усміхати своїх підписників оригінальними фото із Бельгії.

пластун

А ось у футбольному клубі Маріуполь відзначилися невдалим кадром. Перше враження: Полегенько і Ко "сходили до вітру".

маріуполь

Руслан Ротань подорожує у часі. Ось тут він – мушкетер...

ротань

...не встиг моргнути оком, а "майбутнє вже настало" – трансформери підкрались непомітно.

ротань

Світ. Клан Мессі, або Хороший день, щоб когось пристрелити

Гранди єврофутболу продовжують підготовку до нового сезону. Карім Бензема – після нищівних 3:7 у спарингу з Атлетіко.

бензема

У тренувальний табір дортмундської Борусії приїхав "Юрген Клопп".

клопп

Іван Ракітіч провідав старичка Іньєсту аж у Японії.

ракітіч іньєста

Ліонель Мессі і його клан.

мессі

Вже зовсім скоро Луїс Суарес матиме обмаль часу, щоб ось так заколисувати свого сина.

суарес

Бравий Артуро Відаль позував із мавпочкою...

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...те-е-кс, хто підсунув йому свиню?!

відаль

Поки Ліверпуль розчаровує у спарингах, Мохамед Салах смакує ранковою кавою.

салах

Мемфіс Депай, лідер Ліона, відраховує дні до початку нового сезону. Ліга 1 стартує 10 серпня.

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У Штатах сезон якраз у розпалі. Бастіан Швайнштайгер і Вейн Руні – старики-розбійники, на яких тримається МЛС.

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Ще два роки тому заокеанські газони топтав Андреа Пірло. Зараз ветеран зосередився на власних дітях.

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Едерсона проводжають у Ман Сіті.

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Джон Террі: хороший день, щоб когось підстрелити.

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Тепер ви знаєте, де шопиться Давід Вілья.

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Адріано відповідає всім, хто наполегливо цікавиться його особистим життям.

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"Моє тіло – це мій щоденник. Мої татуювання – моя історія" (с) Лоріс Каріус.

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Крістіан Бентеке вивчає календар матчів Крістал Пелас у новому сезоні і очікує на Бонуси.

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Бонуси. Зачарована Десна

У вівторок матчем проти Львова розпочинається новий сезон для чернігівської Десни. На трибунах стадіону Гагаріна за команду свого чоловіка – півзахисника Артема Фаворова – вболіватиме його дружина Настя.

Сьогодні – один із тих небагатьох випадків, коли героїнею Бонусів стала леді, врода якої не потребує вінірів, силікону чи виснажливих дієт, поєднаних із тренуваннями в спортзалі. Ловіть момент!

фаворов

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"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019
11:00
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