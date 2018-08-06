Артуро Відаль: він тролив Мессі, жорстко бухав, називав футболістів Реала мишами, але це – ідеальний трансфер Барселони

Артуро Відаль має шанс стати ідолом фанів Барселони, якщо приборкає свій норовливий характер.

Профіль Паулінью

Ернесто Вальверде, розлючений продажем Паулінью в Гуанчжоу Евергранд за 50 млн євро, знову може спати спокійно. В особі Відаля каталонці отримали справжнього воїна, який повинен допомогти Барсі перервати серію невдач у Лізі чемпіонів. Чимало фанів "блаугранас" були дуже здивовані, що у розпал чуток про трансфери Рабйо та Де Йонга клуб придбав 31-річного чилійця. "Він зовсім не володіє ДНК Барселони", – бідкались кулес. Однак Паулінью вже довів, що гравці такого плану можуть без проблем вливатися у каталонський оркестр.

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Відаль не прийшов у Барсу, щоб гріти лаву запасних. Його трансфер – це на 100% тренерське рішення. Вальверде відчуває слабкість до футболістів, що "випалюють" центр поля та несподівано підключаються до атак. Король Артуро цими якостями дуже нагадує Паулінью, який у минулому сезоні не лише додав Барсі солідності в середній лінії, але й чимало забивав. Чилієць, здатний класно пресингувати протягом усіх 90 хвилин гри, буде дуже корисний для відновлення контролю. Його спроможність швидко та якісно вступати у відбір при втраті м'яча відзначав, зокрема, Пеп Гвардіола, який привів Відаля у Баварію.

Завдяки своїй неймовірній працездатності та витривалості Відаль має усі шанси відігравати роль таких собі "легень" у складному барселонському механізмі. Від його приходу повинні виграти, насамперед, Ракітіч та Бускетс, адже обоє зможуть регулярніше відпочивати. Хоча, не виключено, що чилієць, хорват та іспанець, одночасно перебуватимуть на полі. Принаймні, в минулому сезоні Вальверде нерідко практикував тріо Паулінью-Ракітіч-Бускетс у великих матчах.

Відаль – це не лише домінатор середньої лінії, але й голи. У минулому сезоні Бундесліги він забив 6 м'ячів після підключень до атак другим темпом, а також завдяки вмінню класно діяти на стандартах. Крім цього, де б не грав чилієць, він завжди демонстрував свій сильний характер та бійцівський дух. Відаль ніколи не дозволяє команді опустити руки. Таких лідерських якостей Барсі бракувало, насамперед, у Римі, коли "блаугранас" безславно вилетіли з Ліги чемпіонів.

Ненависник Мадрида

Фанати Барселони, які досить скептично сприймали трансфер Відаля, можуть кардинально змінити своє ставлення до чилійця, пригадавши його неодноразові нападки у бік Мадрида. Король Артуро – один з небагатьох футболістів, які відкрито критикують Реал через суддівство. Історія великої "любові" Відаля та мадридського гранда розпочалсь у сезоні 2016/17, коли "вершкові" скандально вибили Баварію з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу. У матчі-відповіді на Сантьяго Бернабеу чилієць отримав дуже сумнівну червону картку за рахунку 1:2 на користь мюнхенців. Без Відаля Баварія вже не могла на рівних боротись з Мадридом та була розбита в овертаймі (2:4). Після гри Відаль лютував у мікст-зоні, заявивши, що судді нахабно пограбували його команду: "Такі речі неприпустимі у Лізі чемпіонів".

Вже через сезон чилієць ще двічі серйозно "наїхав" на Реал. Відаль не приховував свого обурення, коли Майкл Олівер призначив скандальний пенальті у ворота Буффона на Бернабеу. Ювентус перебував за крок від історичного камбеку, який зруйнувало неоднозначне рішення британського рефері. "Він нічого йому не зробив", – відреагував Артуро на фол Бенатії проти Васкеса.

Чаша терпіння Відаля переповнилась вже в черговому очному протистоянні Реала та Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів. Чилієць, який пропустив класичну європейську дуель через травму, став одним з протагоністів матчу-відповіді завдяки порції "люб'язностей" на адресу "бланкос". Відаль у Instagram вкотре дорікнув Мадриду у прихильності з боку феміди, коли рефері не призначив пенальті за гру рукою Марсело: "Лайно! Це знову сталося!". Однак цього разу Артуро перевершив самого себе, назвавши гравців Реала мишами.

Найближча зустріч Барси та Реала у чемпіонаті Іспанії запланована на 28 жовтня, і до Відаля буде прикута величезна увага через антимадридські настрої.

Король скандалів

Новачок Барселони завжди відзначався скандальною поведінкою поза межами футбольного поля. Вперше Відаль продемонстрував свій непростий характер у 2007 році на чемпіонаті світу U-20, побившись з канадськими поліцейськими. Після поразки від Аргентини у півфіналі майбутню зірку світового футболу довелось заспокоювати сльозогінним газом та наручниками.

А ось через три роки Відаль перетворив спокійну вечірку з нагоди хрещення сина Вальдівії у божевільну пиятику. На свято були запрошені декілька гравців збірної Чилі та головний тренер Клаудіо Борхі. Коли останній покинув будинок Вальдівії, футболісти так напились, що спізнились на ранкове тренування. До того ж вони прибули на базу в нетверезому стані. Відаля та декількох його партнерів виключили з "Ла Рохи" на десять матчів, але після публічного вибачення покарання було зменшене вдвічі.

Однак на цьому Король Артуро не зупинився та потрапив у ще більш ідіотську історію в таборі національної збірної. У 2013 році Відаль на пару з Меделем організували скандальний чат по скайпу з колумбійською моделлю Монікою Хіменес. Хоча дівчина тоді зустрічалась з Меделем, саме Відаль надсилав їй свої непристойні фото, які згодом стали надбанням громадськості. Після цього фанати знову просили виключити Артуро зі збірної, але гравець вийшов сухим із води.

Згодом норовливий характер Відаля став проблемою для наставника Ювентуса Макса Аллегрі. У 2014 році перед важливим матчем проти Роми чилієць гульбанив до 6 ранку в нічному клубі, а потім ще й побився з відвідувачем закладу. Аллегрі виключив Артуро зі складу, а клуб оштрафував гравця на 100 тисяч євро. Надалі Відаль був більш обережним... принаймні, в Турині. Адже на батьківщині футболіст при першій-ліпшій нагоді потрапляв на шпальти скандальних хронік.

Після матчу з Мексикою у 2015-му Відаль разом з дружиною поїхали в казино поблизу Сантьяго. Добряче випивши, футболіст вирішив повернутись додому на власному Ferrari, який успішно розбив у ДТП. Від серйозних проблем Артуро врятувала подушка безпеки. Попри загрозу сісти у в'язницю на один рік, Відаль лише втратив водійські права. У цьому ж казино футболіст знову засвітився через два роки, коли буквально розніс свій номер. Власникам закладу довелось викликати поліцію, щоб вгамувати п'яну зірку, яка згодом заплатила охороні з проханням стерти записи відеокамер.

Цікаво, що Лео Мессі, з яким Відалю доведеться ділити роздягальну, також став жертвою гострого язика чилійського хавбека. Декілька місяців тому, відповідаючи на запитання журналіста про виграні в Аргентини два поспіль фінали Копа Амеріка, Артуро випалив: "Порібно поцікавитись у Лео, чи він досі боїться мене". Як поладнає чилієць з капітаном Барси, одна з найбільших інтриг контроверсійного трансферу літа. Зараз відомо лише одне – на Камп Ноу сумно не буде.