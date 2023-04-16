"Я розчарований. Думав, що ми готові до матчу та гратимемо зі злістю, але цього не було. Погано! Надто повільно та надто беземоційно. Звичайно, результат для мене є найважливішим, але те, як ми грали, також розчарувало.

Фатальна нереалізація у відеоогляді матчу Баварія – Хоффенхайм – 1:1

Дуже повільно та з великою кількістю помилок. У нас був момент, коли ми неправильно віддали 6-7 передач за 60 секунд. Сьогодні ми зробили крок назад, хоча була можливість зробити крок вперед та відчути впевненість. Нічого з цього нам не вдалося.

Я здивований сьогоднішньою грою після того, як ми зіграли проти Фрайбурга та 70 хвилин проти Манчестер Сіті. Я справді відчув енергію на тренуваннях. Тепер я абсолютно незадоволений.

Нічия Борусії проти Штутгарта? Ми маємо достатньо чого покращувати у команді. Я не цікавлюсь тим, що стається на інших стадіонах", – резюмував Тухель після матчу.

Зауважимо, це перша нічия нового тренера у 5 поєдинках на чолі Баварії (ще були дві перемоги та дві поразки). Попереду у "ротен" матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який відбудеться 19 квітня.

Баварія сенсаційно спіткнулася з аутсайдером, Штутгарт у меншості врятував нічию з Борусією Д, РБ Лейпциг дотис Аугсбург