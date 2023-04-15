Штутгарт зумів вирвати нічию проти Борусії Дортмунд у 28 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Борусія розпочала чудово і до кінця тайму вела 2:0 завдяки зусиллям Аллє та Малена. На 39-й Мавропанос ще й залишив Штутгарт у меншості, тож здавалось, що шансів відігратись у господарів не буде.

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Проте ближче до кінця "шваби" оформили камбек. Влучними ударами відзначились Кулібалі й Вагноман. На 3 доданій хвилині Рейна відповів голом і, здавалось, вирвав перемогу. Але на 90+6 Вамангітука поставив крапку у божевільному поєдинку. 3:3! Борусія втратила шанс обійти Баварію.