"Я разочарован. Думал, что мы готовы к матчу и будем играть со злобой, но этого не было. Плохо! Слишком медленно и слишком безэмоционально. Конечно, результат для меня самый важный, но то, как мы играли, также разочаровало.

Роковая нереализация в видеообзоре матча Бавария – Хоффенхайм – 1:1

Очень медленно и с большим количеством ошибок. У нас был момент, когда мы неправильно отдали 6-7 передач за 60 секунд. Сегодня мы шагнули назад, хотя была возможность сделать шаг вперед и почувствовать уверенность. Ничего из этого нам не удалось.

Я удивлен сегодняшней игрой после того, как мы сыграли против Фрайбурга и 70 минут против Манчестер Сити. Я действительно ощутил энергию на тренировках. Теперь я совершенно недоволен.

Ничья Боруссии против Штутгарта? У нас достаточно чего улучшать в команде. Я не интересуюсь тем, что происходит на других стадионах", – резюмировал Тухель после матча.

Это первая ничья нового тренера в 5 поединках во главе Баварии (еще были две победы и два поражения). Впереди у "ротен" ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, который состоится 19 апреля.

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