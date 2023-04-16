Тухель разнес игроков Баварии после осечки в Бундеслиге: "Плохо! Теперь я абсолютно недоволен"
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель эмоционально высказался по поводу мировой с Хоффенхаймом (1:1) в 28 туре чемпионата Германии.
"Я разочарован. Думал, что мы готовы к матчу и будем играть со злобой, но этого не было. Плохо! Слишком медленно и слишком безэмоционально. Конечно, результат для меня самый важный, но то, как мы играли, также разочаровало.
Роковая нереализация в видеообзоре матча Бавария – Хоффенхайм – 1:1
Очень медленно и с большим количеством ошибок. У нас был момент, когда мы неправильно отдали 6-7 передач за 60 секунд. Сегодня мы шагнули назад, хотя была возможность сделать шаг вперед и почувствовать уверенность. Ничего из этого нам не удалось.
Я удивлен сегодняшней игрой после того, как мы сыграли против Фрайбурга и 70 минут против Манчестер Сити. Я действительно ощутил энергию на тренировках. Теперь я совершенно недоволен.
Ничья Боруссии против Штутгарта? У нас достаточно чего улучшать в команде. Я не интересуюсь тем, что происходит на других стадионах", – резюмировал Тухель после матча.
Это первая ничья нового тренера в 5 поединках во главе Баварии (еще были две победы и два поражения). Впереди у "ротен" ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, который состоится 19 апреля.
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