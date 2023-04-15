У суботу у 28-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Баварія – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Павар, 17 – Крамаріч, 71

РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:2

Голи: Кампль, 10, Вернер, 32, 35 – Майєр, 5, Варгас, 82

Штутгарт – Борусія Д – 3:3

Голи: Кулібалі, 78, Вагноман, 84, Вамангітука, 90+7 – Аллє, 26, Мален, 34, Рейна, 90+3

Вилучення: Мавропанос, 39 (Штутгарт, друга жовта картка)

Кельн – Майнц – 1:1

Голи: Любічіч, 52 – Ажорк, 17

Айнтрахт – Борусія М – 1:1

Голи: Коло Муані, 83 – Хофман, 13

Шальке розбив Герту в битві з сімома голами, піднявшись у зону перехідних матчів

Баварія після розгрому у Лізі чемпіонів від Манчестер Сіті (0:3) продовжила дивувати і у внутрішній першості. Підопічні Томаса Тухеля розписали несподівану нічию з Хоффенхаймом. Павар вивів мюнхенців вперед ще на початку зустрічі і до середини другого тайму все було під контролем "Ротен". Крамаріч, однак, був іншої думки, відновивши статус-кво. Майже одразу Павар оформив дубль, але через офсайд гол не було зараховано. Баварія залишилась першою і лише завдяки фіаско Борусії Д у паралельному матчі продовжує випереджати їх на 2 пункти.

Аугсбург створив чимало проблем РБ Лейпциг. Майєр вже на перших хвилинах вивів "карнавальників" вперед, однак Кампль швидко зрівняв. В середині тайму Вернер з диво-голом оформив дубль протягом трьох хвилин. Лише наприкінці зустрічі гостям вдалось скоротити до мінімуму, але врятувати бодай очко вони не змогли.

Божевільний матч видали Штутгарт і Борусія Д. Аллє в середині тайму відкрив рахунок, а на перерву "джмелі" пішли за комфортної переваги 2:0. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки "шваби" спочатку скоротили, а згодом і зрівняли. На третій доданій хвилині Рейна, здавалось, вирвав таку важливу перемогу, але Вамангітука встиг відновити статус-кво і не дозволив Борусії скористатись осічкою Баварії.

У ще одній зустрічі Кельн розписав нічию з Майнцом. Команди обмінялись голами у кожному з таймів і залишились в середині турнірної таблиці.

В останньому матчі дня зійшлись середняки турнірної таблиці – Айнтрахт і Борусія М. Безвиграшна серія господарів тривала вже шість матчів, натомість гості завдяки генію Тюрама в останнії трьох матчах зуміли набрати 5 очок. Француз зробив свою справу вже на початку зустрічі, асистувавши Хофману. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "жеребців". Після відпочинку франкфуртці значно додали: чого вартий лише момент Ебімбе, коли той влучив у стійку. Зрештою, наприкінці матчу Борусія таки дотисла суперника і Муані зрівняв, відгукнувшись на поперечну передачу. На більше команд не вистачило.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ