Баварія несподівано не зуміла обіграти Хоффенхайм у 28-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Все почалось добре для мюнхенців, адже Павар відкрив рахунок. Та й далі "ротен" тотально переважали (22 удари проти 4), проте це не допомогло перемогти.

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Крамаріч наприкінці зустрічі відзначився чудовим прямим ударом зі штрафного. Гнабрі міг виривати 3 очки, але підвела реалізація. 1:1! Перша нічия Тухеля у 5 матчах на чолі Баварії (ще були дві перемоги та дві поразки).