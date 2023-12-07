Жирона і Оріуела зіграли 7 грудня в 1/32 фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Оріуела – Жирона – 2:5

Голи: Мендінуета, 27, Букер, 45+3 – Пабло Торре, 7, Стуані, 66, 74, Порту, 82, Валері Фернандес, 85

Суперником Жирони в 1/32 фіналу Кубка стала скромна Оріуела – представник четвертого дивізіону Іспанії. Та й навіть там ця команда не хапає зірок з неба. Оріуела не перемагала вже більше місяця і посідає 13 місце у своїй підгрупі. Словом, фаворит матчу був очевидним – Жирона лише за додатковими показниками поступається Реалу, з яким має однакову кількість очок. Каталонці проводять найкращий сезон у своїй історії, посідаючи друге місце Ла Ліги.

Артем Довбик не потрапив до заявки на гру, а Віктор Циганков опинився в запасі. Мічел прогнозовано дав відпочити низці лідерів, серед яких був і вінгер збірної України. Пріоритет тренера Жирони був зрозумілим – за кілька днів його команда зіграє у каталонському дербі проти Барселони.

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Жирона швидко відкрила рахунок. На 7-й хвилині Пабло Торре потужним ударом у дотик вразив нижній кут воріт. Ідеальний початок для гостей. До слова, для 20-річного хавбека, який орендований у Барселони, це був перший вихід у стартовому складі Жирони, і одразу ж дебютний гол.

Підопічні Мічела продовжували атакувати, але свій перший момент створила і Оріуела. Резервний кіпер Жирони Тоні Фуідіас потягнув обвідний удар Камачо. А на 27-й хвилині господарі влаштували свято для своїх уболівальників. Успіх принесла подача зі штрафного, яку ударом головою замкнув центральний захисник Мендінуета.

Жирона тут же мала шанс знову вийти вперед, проте кіпер і захисник по черзі стали на шляху м'яча. Але рідкісна контратака господарів могла принести їм ще один успіх – Фуідіас врятував. Андердог дав серйозний бій фавориту в першій половині гри, і пішов на перерву з перевагою в рахунку. Ще один стандарт знову став гольовим – подачу кутового головою замкнув Букер! Шок для Жирони, хоча спочатку здавалося, що у віце-лідера Ла Ліги не виникне проблем.

Старт другого тайму успіху Жироні не приніс. На 58-й хвилині Мічел провів потрійну заміну, але Циганков на поле не вийшов. Попри це, гості відігралися. На 66-й хвилині Торре класно закинув на Фернандеса, той скинув паралельно лінії воріт на Стуані. Капітан Жирони головою спрямував м'яч у сітку. 37-річний конкурент Артема Довбика продовжує забивати.

Тут же каталонці просили пенальті, але випросили лише жовту для Стуані. Можливо, арбітр помилився – м'яч дійсно влучив у руку. Цей епізод, схоже, тільки розізлив Стуані. Минуло буквально кілька миттєвостей, як Жирона вже вела в рахунку. Стуані перестрибнув захисника і головою оформив дубль. Дубль у другому матчі поспіль – саме уругваєць кілька днів тому двома голами приніс Жироні перемогу над Валенсією.

Віктор Циганков вийшов на 84-й хвилині. На той момент рахунок вже був 4:2 на користь Жирони. Порту ударом у порожні ворота зміцнив перевагу гостей. Українець ще й встиг докластися до розгрому. Удар Віктора відбив кіпер, але з добиванням Фернандеса вже не впорався.

2:5 – попри рахунок, легкої прогулянки для фаворита не вийшло. Жирона не без проблем крокує в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

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