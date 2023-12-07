Трансфер Циганкова у топ-клуб – іспанські ЗМІ трублять про скаутів на матчах українця, але є одна проблема
Чутки навколо інтересу Баварії до хавбека Жирони Віктора Циганкова отримали нове життя.
Раніше повідомляли, що Циганковим нібито зацікавилась Баварія, якого розглядають потенційною заміною Лерою Сане. Іспанські ЗМІ знову заговорили про німецьких скаутів на матчі Жирони, і деякі почали пов'язувати це зі свіжим інтересом мюнхенців до Віктора. Однак це не зовсім так, бо згадують лише старий інсайд з жовтня, в якого були сумнівні джерела.
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За інформацією Mundo Deportivo, зараз скаути насамперед стежать за іншим гравцем – 20-річним правим захисником Арнау Мартінесом. Посприяла цьому травма "хрестів" Буну Сарра, яка залишила Баварію з одним номінальним правим захисником – Нуссаїром Мазрауї.
Зазначають, що Арнау не отримував від Жирони жодної інформації про інтерес мюнхенців та планує своє майбутнє з Жироною. У поточному сезоні іспанець зіграв у 11 матчах за жиронців, відзначившись 3 асистами.
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