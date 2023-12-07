Раніше повідомляли, що Циганковим нібито зацікавилась Баварія, якого розглядають потенційною заміною Лерою Сане. Іспанські ЗМІ знову заговорили про німецьких скаутів на матчі Жирони, і деякі почали пов'язувати це зі свіжим інтересом мюнхенців до Віктора. Однак це не зовсім так, бо згадують лише старий інсайд з жовтня, в якого були сумнівні джерела.

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За інформацією Mundo Deportivo, зараз скаути насамперед стежать за іншим гравцем – 20-річним правим захисником Арнау Мартінесом. Посприяла цьому травма "хрестів" Буну Сарра, яка залишила Баварію з одним номінальним правим захисником – Нуссаїром Мазрауї.

Зазначають, що Арнау не отримував від Жирони жодної інформації про інтерес мюнхенців та планує своє майбутнє з Жироною. У поточному сезоні іспанець зіграв у 11 матчах за жиронців, відзначившись 3 асистами.

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