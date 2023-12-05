"Футбол 24" розповідає про українських легіонерів, які виступають в чемпіонаті Іспанії.

У цьому сезоні каталонська Жирона продовжує бити рекорди: команді Мічела протягом 15 турів вдалось набрати 38 балів, що є найкращим стартом за усю 94-річну історію біло-червоних.

Лунін таємно продовжив контракт із Реалом – сенсація від інсайдера

В суботньому матчі здобули чергову вольову перемогу (найкращий показник у Ла Лізі) над Валенсією (2:1). Приніс три очки каталонцям ветеран Крістіано Стуані, оформивши дубль у ворота "кажанів". 37-річний уругваєць вийшов на поле із лави запасних і чи не вперше Мічел одночасно залишив на полі відразу двох форвардів: власне Стуані й Артема Довбика. Після 15-ти турів Жирона і Реал набрали однакову кількість очок, але мадридці випереджають скромний клуб за додатковими показниками.

Що ж до долі Андрія Луніна у Реалі, то він найімовірніше покине команду наступного літа, у зимове трансферне вікно українця не збираються відпускати.