Кубок Короля 2023/24, 1/4 финала

Жирона – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (пен), 26 – Нтека, 36

На непростой экзамен – с одним украинцем в составе

Домашка против Райо не обещала Жироне легкой прогулки. Во-первых, пришлось играть через два дня на третий (только 14 января каталонцы расписали нули с Альмерией). Во-вторых, тот матч стал худшим в сезоне. В-третьих, травму получил Эрик Гарсия, что создавало проблемы в центре обороны – рядом с 33-летним Блиндом вновь вышел 33-летний Хуанпе.

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Впрочем, кубковый формат требовал большей ротации, поэтому в основе появился Стуани и новичок-опорник Солис. Довбик, в свою очередь, остался в запасе на весь матч – зато в старт попал Цыганков. Впервые после своей травмы, в результате которой пришлось пропустить конец 2023 года и начало 2024-го.

Цыганков уничтожал Райо. Его активность сделала результат.

Тактика в атаке Жироны была в целом привычной – активная роль центрхавов в билд-апе, первый пас Блинда, смещение Гутьерреса в опорную зону, агрессивный прессинг и контр-прессинг, комбинации, забросы по флангам. В этой работе особенно выделялся Цыганков.

На старте встречи Виктор несколько раз выходил из позиции, появляясь в центре нападения и предлагая варианты заброса за спины. Открывания были очень перспективными, но каталонцы игнорировали вертикальные ходы. Тогда украинец сконцентрировался на создании ширины, приеме диагоналей и атаке глубины. И вот к этому оборона Райо Вальекано оказалась неготовой.

Уже на 3-й минуте Цыганков показал класс, приняв пас на правый фланг и первым же касанием пробросив себе на ход. Тогда не хватило скорости. На 11-й же высокий прессинг хозяев завершился перехватом перед чужой штрафной – наш земляк подхватил отскок, вошел в середину и мощно пробил с правой. Голкипера парировал!

На 15-й же экс-динамовец организовал гол, сместившись с правого фланга и отдав тонкий проникающий пас на Порту. Кристиан уже в падении покатил под удар Стуани – 1:0! В этой атаке были красавцами все, но стоит отметить тайминг всех решений Цыганкова.

Второй гол Жирона забила без его участия, заработав пенальти на 19-й минуте. Его реализовал все тот же Стуани. А вот на 26-й прилетел третий гол – и вот здесь без украинца не обошлось.

Виктор создал ширину, протащил мяч и отдал передачу за спину под врывание Порту. С ним не сложилось, но Кристиан отдал пас Арнау, тот выполнил подачу, а команда заработала угловой. Дальнейший розыгрыш завершился прострелом Порту и замыканием Блинда. 3:0.

Цыганков доминировал не только впереди

На 30-х минутах активность Цыганкова упала, что объяснялось просыпанием Райо Вальекано. Мадридцы закрыли Жирону на ее половине, причем минут на 8-10. Это давление даже вылилось в гол (хозяева ошиблись под прессингом, обрезку допустил Солис), но вопросов к Цыганкову в обороне быть не может.

Более того – в защите от нашего соотечественника пользы было не меньше, чем в атаке. Чего только стоит эпизод на 20-й минуте, когда Виктор вернулся на свою половину и трижды отобрал мяч у Нтека. В основном же Цыганков занимался позиционной работой, прикрывая перспективные каналы передач и страхуя партнеров, хотя выдвигаться в давление он тоже не забывал.

Трудно вспомнить эпизод, в котором Цыганков бы недоработал или отработал бы плохо. Очень помогало хорошее ориентирование – вингер внимательно сканировал движение мяча, соперников и партнеров, а также своевременно принимал и выполнял решения. Что наиболее важно, Чернуха выполнялась дисциплинированно, всегда, с огромной отдачей.

Виктору не хватило сил

Такая игра негативно сказалась на атакующем заделе Виктора после 30-й минуты. Обороняться пришлось долго, вследствие чего Витя заметно устал. Иногда не хватало сил на рывок в глубину, ведь перед этим приходилось пробежать метров 40 из обороны.

Тем не менее, на 41-й минуте он мог и гол забить, сместившись в фирменном стиле и мощно зарядив под ближнюю штангу метров с 20-ти. Голкипер спас Райо! И еще один момент на 45-й минуте начался со смещения и комбинации, которую организовал Витя.

К сожалению, во втором тайме Цыганков перестал быть заметной фигурой. Где-то стоит отметить и подстройку обороны Райо Вальекано, да и Жирона ощутимо поубавила в активности. Украинец значительно чаще тратил силы в работе в среднем блоке, чем в атаке – хотя на 59-й минуте он помог выбежать в перспективную контратаку (но ее запороли первым же пасом).

А после этого Цыганкова заменили на Валери Фернандеса. Замена напрашивалась как по игре, так и стратегически – Райо Вальекано особых проблем не создавал, команда защищала счет, а уже на выходных матч в Ла Лиге. Все логично. Как бы там ни было, а Виктор провел прекрасный матч – особенно стартовые 30 минут. Остается только как можно быстрее вернуть физические кондиции.

А Жирона уверенно довела матч до победы со счетом 3:1, став четвертьфиналистом Кубка Испании!

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