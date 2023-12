Півзахисник Жирони Віктор Циганков у Stories на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram показав оригінальні бутси.

Новий кастомізований комплект виконаний у стилі Star Wars (культової саги Джорджа Луксаса "Зоряні війни"). Одна бутса синього кольору (який використовувала світла сторона – джедаї), а інша – червоного (кольору темної сторони – ситхів). На задній частині однієї бутси написана фраза Люка Скайвокера: "May the force be with you".

До слова, Циганков є великим поціновувачем "Зоряних війн" і навіть колекціонує фігурки персонажів цієї космічної опери. Раніше він вже хизувався світловими мечами на фоні пляжу Індійського океану.

Нагадаємо, українець відновився після травми, через яку пропустив декілька останніх поєдинківів Жирони – нині він готується до матчу з Атлетіко, який відбудеться 3 січня 2024 року.

