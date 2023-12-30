Циганков похизувався оригінальними бутсами у стилі Star Wars – зірка Жирони поповнив колекцію черговим артефактом
Український легіонер Віктор Циганков має цікаве і захопливе хобі.
Півзахисник Жирони Віктор Циганков у Stories на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram показав оригінальні бутси.
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Новий кастомізований комплект виконаний у стилі Star Wars (культової саги Джорджа Луксаса "Зоряні війни"). Одна бутса синього кольору (який використовувала світла сторона – джедаї), а інша – червоного (кольору темної сторони – ситхів). На задній частині однієї бутси написана фраза Люка Скайвокера: "May the force be with you".
До слова, Циганков є великим поціновувачем "Зоряних війн" і навіть колекціонує фігурки персонажів цієї космічної опери. Раніше він вже хизувався світловими мечами на фоні пляжу Індійського океану.
Нагадаємо, українець відновився після травми, через яку пропустив декілька останніх поєдинківів Жирони – нині він готується до матчу з Атлетіко, який відбудеться 3 січня 2024 року.
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