"Протягом години ми грали дуже добре, могли створити багато моментів. Ми пропустили через помилку в обороні під час виконання стандартного положення. Цей аспект необхідно поліпшити.

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Рахунок мав бути 3:1 або 4:1 (на користь Нідерландів), але потім, як бачите, стало складніше. Я не знаю, скільки в нас було моментів. У Німеччини було два шанси, і вони забили два голи, а ми створили п'ять моментів і реалізували один. Створювати моменти – це одна справа, а реалізовувати їх – зовсім інша.

Були позитивні моменти, але водночас багато чого можна поліпшити. Наприклад, використання простору. На лівому фланзі було багато можливостей, але ми ними не скористалися. Рейдерс двічі міг вийти віч-на-віч, якби наші передачі проходили.

Я завжди думаю про те, щоб випустити Ваута (Вехгорста), тому що він і раніше відігравав важливу роль і забивав переможні голи. Можна також випускати Ваута разом із Мемфісом Депаєм. Він гравець іншого типу, агресивний і фізично сильний.

Я думаю, що Коді Гакпо зіграв дуже добре, але все одно хочеться залучити свіжих гравців, які володіють швидкістю. Фрімпонг і Мален теж з усім впоралися. Це була важка, але більш ніж заслужена перемога", – цитує Кумана Voetbal International.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів у другому турі зіграє проти Франції. Цей матч заплановано на 21 червня.

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