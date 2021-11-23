Віце-капітан Динамо Віктор Циганков нарешті зміг повноцінно відсвяткувати свій день народження. 24-річчя півзахисник зустрів у таборі збірної України, тож лише тепер зміг зібрати друзів та рідних в одному з закладів Києва.

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Лідер киян на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram поспішив похизуватися доволі оригінальним подарунком. Циганков є великим поціновувачем "Зоряних війн" і давно збирає фігурки цієї саги. Черговим членом колекції став іграшковий персонаж Боба Фетта.

Нагадаємо, динамівці сьогодні, 23 листопада, проведуть надважливий поєдинок у Лізі чемпіонів – в рамках 5-го туру групового етапу вони прийматимуть Баварію. Початок зустрічі о 19:45.

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