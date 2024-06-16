Боснійський форвард Олімпії Адмір Брістріч продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє прес-служба словенського клубу.

Полісся офіційно оголосило про відхід екс-гравця Динамо

21-річний нападник, який може зіграти правого і лівого вінгерів, перейшов у команду Імада Ашура на правах оренди. За інформацією Transfermark, період позики складатиме один рік – житомирці матимуть опцію викупу контракту. Сума компенсації не розголошується.

Нагадаємо, Брістріч – вихованець боснійського клубу Зрінські. Вситупав за місцеву Слободу, хорватські Рієку та Драговляц. В Олімпії – з січня 2023 року. Минулого сезону провів за люблянців 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт чинний до літа 2026-го.

Виступав за збірні Боснії і Герцеговини різних вікових груп. Нині Адмір є капітаном молодіжки (6 м'ячів в 11 поєдинках). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Маліновський здивував заявою щодо трансферу у Полісся – лідер Дженоа не відкидає свого повернення в УПЛ