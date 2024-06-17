"Ми повинні продовжувати працювати. Не те щоб я когось звинувачував. Я не збираюся лінчувати гравців. Нам не вистачило якості у вирішальні моменти.

Польща – Нідерланди – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі були різні фази. Були моменти, коли ми були небезпечні, але були відрізки, де легко втрачали м'яч. Зокрема, ми не закривали Аке. Однак ми спокійно до цього ставимося. Важливо, що від самого початку ми грали агресивно з високим пресингом. Часом нам не вистачало хитрості.

Треба сказати, що в нас справді були хороші моменти. Після замін ми довше утримували м'яч і змогли загнати Нідерланди в оборону. Шкода, що не вдалося втримати нічию. Можу тільки подякувати вболівальникам за підтримку. Ми не відступимо від цього шляху.

Ми вивчали останні матчі й хотіли контролювати м'яч. Те, що відбувалося сьогодні, також питання виходу на Євро. Нам вдалося підстьобнути команду замінами.

У роздягальні ми сказали, що неважливо, з ким ми граємо, ми хочемо навчитися грати агресивно. Нам не вистачило найважливішого – очок. Я сказав команді, що ми не звернемо зі свого шляху", – цитує наставника "кадри" Sport.tvp.

Нагадаємо, що Польща програла Нідерландам (1:2) у першому турі групового етапу Євро-2024. Наступний матч команда Пробєжа проведе проти Австрії.

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