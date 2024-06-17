Матч відверто вийшов нудним – гольових моментів бракувало, а єдиний м'яч був забитий ще на 12-й хвилині. Це Сака зробив простріл з флангу і влучив у ногу захиснику – вийшов гарний навіс, а Беллінгем продавив захисника та головою вколотив м'яч у ворота.

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Сербія могла скористатись обрізкою Трента, але удар Мітровіча пролетів повз стійку. У другому таймі був натяк на пенальті у ворота Пікфорда – Тріпп'єр підштовхнув Мітровіча в спину, але арбітр не призначив 11-метровий. Кейн міг подвоїти перевагу, але Райковіч зумів перевести його удар головою в поперечку. В підсумку, м'яч завершився мінімальною перемогою Англії.

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