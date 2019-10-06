Циганков – четвертий бомбардир-пенальтист у клубній історії Динамо

Півзахисник збірної України встановив особисте досягнення і увійшов в історію київського клубу.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков, після реалізованого у 9-му турі УПЛ пенальті у ворота СК Дніпро-1, став четвертим пенальтистом в історії клубу. Цей м'яч став для українція ювілейним – десятим у кар’єрі в рамках чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Віктор виконував пенальті 12 разів і помилився лише одиного разу – у відборі на Євро-2015 (U-19) у складі юнацької збірної. Всі інші 11-метрові припали на Динамо: 10 – на УПЛ, ще один – на Кубок України. Вінгер забивав пенальті в ворота восьми суперників, причому тричі засмучував Маріуполь. Серед воротарів по два раз пропускали від Циганкова Євген Гальчук (три голи) і Валерій Юрчук (два).

Тепер Віктор – четвертий гравець в історії Динамо, який забив 10 голів з пенальті за команду в чемпіонаті. Його випереджають Андрій Ярмоленко (12), Діого Рінкон (14) і Сергій Ребров (24).

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Циганков став 20-м гравцем, який забив 10 пенальті за один клуб у вітчизняному чемпіонаті. Лідирує все той же Ребров з 24-ма реалізованими пострілами, далі йдуть кримчанин Васіл Гігіадзе (19) і канонір Сергій Закарлюка (18).

У плані відсотка забитих пенальті бездоганні показники лише у чотирьох гравців. Крім Циганкова це Гігіадзе, Закарлюка і Костянтин Ярошенко. Найгірший показник у Олександра Ковпака – 73,3%.

Нагадаємо, Динамо після 9-го туру набрало 17 очок і посідає третю сходинку. Сьогодні, 6 жовтня, кияни на виїзді зустрінуться з Колосом.

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