Цыганков – четвертый бомбардир-пенальтист в клубной истории Динамо

Полузащитник сборной Украины установил личное достижение и вошел в историю киевского клуба.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков, после реализованного в 9-м туре УПЛ пенальти в ворота СК Днепр-1, стал четвертым пенальтистом в истории клуба. Этот мяч стал для украинция юбилейным – десятым в карьере в рамках чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Виктор выполнял пенальти 12 раз и ошибся только один раз – в отборе на Евро-2015 (U-19) в составе юношеской сборной. Все другие 11-метровые пришлись на Динамо: 10 – на УПЛ, еще один – на Кубок Украины. Вингер забивал пенальти в ворота восьми соперников, причем трижды огорчал Мариуполь. Среди вратарей по два раз пропускали от Цыганкова Евгений Гальчук (три гола) и Валерий Юрчук (два).

Теперь Виктор – четвертый игрок в истории Динамо, который забил 10 голов с пенальти за команду в чемпионате. Его опережают Андрей Ярмоленко (12), Диого Ринкон (14) и Сергей Ребров (24).

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Цыганков стал 20-м игроком, забившим 10 пенальти за один клуб в отечественном чемпионате. Лидирует все тот же Ребров с 24-мя реализованными выстрелами, далее следуют крымчанин Васил Гигиадзе (19) и канонир Сергей Закарлюка (18).

В плане процента забитых пенальти безупречные показатели только у четырех игроков. Кроме Цыганкова это Гигиадзе, Закарлюка и Константин Ярошенко. Худший показатель у Александра Ковпака – 73,3%.

Напомним, Динамо после 9-го тура набрало 17 очков и занимает третье место. Сегодня, 6 октября, киевляне на выезде встретятся с Колосом.

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