Миколенко: У першому голі у ворота СК Дніпро-1 найбільша заслуга Циганкова

Італія — 00:24 3479
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Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений, – ЗМІ
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Коли Ярмоленко набере свою найкращу форму, захисники АПЛ повинні хвилюватись, – офіційний сайт Вест ХемаАнглія — 29 вер 1296
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Динамо – Дніпро-1: Вербіч 6-очковий, Циганков vs нефарт, "кастинг" Супряги – ротація Михайличенка дає шоу, але є нюансиУкраїна — 29 вер 6480
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Зоря у більшості розбомбила ОлімпікУкраїна — 29 вер 1678
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Михайличенко – про перемогу над СК Дніпро-1: Виконали все, що запланувалиУкраїна — 29 вер 1520