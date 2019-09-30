Миколенко: У першому голі у ворота СК Дніпро-1 найбільша заслуга Циганкова

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував перший гол у ворота СК Дніпро-1 (2:0) у матчі 9 туру УПЛ.

"Комбінація супер, але я б відзначив Вітю Циганкова, він дуже добре мене знайшов, а моє завдання було просто віддати на Вербіча в порожні ворота.

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Непросто, але Вітя знайшов, думаю, це більше його заслуга, що забили", – сказав Миколенко програмі Профутбол.

Київське Динамо перемогло СК Дніпро-1 у матчі 9 туру УПЛ і набрало 17 очок. Стільки ж у чернігівської Десни, але кияни поступаються за очними зустрічами.

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