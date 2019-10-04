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ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЄВРОПИ

"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство

12:30 2630 Читать на русском
"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство
Віктор Циганков у розпачі / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює із Андрієм Полуніним, екс-хавбеком збірної України, матчі Динамо та Олександрії у 2-му турі Ліги Європи.

 

– Лугано: 7 матчів – без перемог, передостаннє місце у чемпіонаті, чужий стадіон, майже повна відсутність підтримки. Сказати, що прихильники Динамо розчаровані нічиєю із цією швейцарською командою, – не сказати нічого…

– Нульовий рахунок і нульова гра. Нічия – нічиєю, більше непокоїть те, що у Динамо немає гри. Повне неподобство в організації атаки. Я не розумію, як футболісти, які настільки переважають суперника у класі, могли так зіграти… Беззубий напад – що Родрігес, що Бєсєдін. На тренерський штаб очікує ще дуже багато роботи.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Важко коментувати вчорашній матч… Олександрія, граючи проти суперника, значно сильнішого, ніж Лугано, продемонструвала куди цікавіший футбол. Давненько український клуб не перетинався із настільки слабким опонентом. І при цьому Динамо могло навіть програти…

– Заміни від Михайличенка. Те, що Гармаш і особливо Де Пена вийшли лише на кілька останніх хвилин – тренерський прорахунок?

– Можемо говорити не тільки про це. Для мене загадка, чому виходить Циганков, а тренерський штаб не хоче бодай спробувати Цітаішвілі. Навіть шансу йому не дають. Або, наприклад, чим гірший той же Андрієвський? Одні футболісти грають при обох тренерських штабах, а інші не отримують ігрової практики взагалі.

– Георгій Бущан – єдиний позитив у складі Динамо?

– Безперечно. У кількох моментах Бущан дуже пристойно врятував Динамо. Він гідно замінив Бойка. Я розумію, як це – дізнатися, що ти виходиш у старті, за п’ять хвилин до початку матчу. Але Георгій виявився справжнім професіоналом.

Бущан пояснив, чому Динамо не змогло обіграти Лугано

– А хто розчарував найбільше?

– Мене розчарувала середня лінія – повністю! І нападники, яких оборонці далеко не найсильнішого клубу надійно закрили. Що Жерсон, що Бєсєдін не могли ані за м'яч зачепитися, ані підіграти партнерам (за винятком одного-двох моментів).

– Гра Олександрії вам сподобалася?

– Так. Мені сподобалося, що вони не "попливли" після швидкого пропущеного голу. Атакували, створювали моменти і могли зрівнювати рахунок ще в першому таймі. Нав’язували боротьбу, пресингували.

Олександрія – Гент – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Десь бракувало тієї майстерності, яка є у гравців Динамо чи Шахтаря, але завдяки самовіддачі і бажанню Олександрія претендує на нішу, яку раніше посідала Зоря. Луганців називали "Мужиками". Таким же словом можна тепер охарактеризувати і команду Шарана.

– У другому єврокубковому матчі поспіль досвідчений Юрій Паньків пропускає необов’язковий гол…

– Погоджуюся: гол Гента – це помилка Паньківа. У ближній кут із такої відстані… Зрозуміло, що суперник завдав грамотного удару поміж ніг нашого захисника, але це не знімає відповідальності із голкіпера. На щастя, у багатьох інших моментах досвідчений капітан врятував команду. В Олександрії воротарів тренує хороший спеціаліст Андрій Ковтун. Думаю, вони попрацюють над цими епізодами.

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