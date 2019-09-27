Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підтвердив, що київський клуб отримував пропозицію від Хоффенхайма щодо трансферу Віктора Циганкова.

"Так, у серпні Хоффенхайм пропонував 20 млн євро за Циганкова. Але пропозиція не влаштувала Ігоря Михайловича. Була це офіційна чи неофіційна пропозиція – цього я не знаю", – поділився Хацкевич у програмі Вацко Live.

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Варто зазначити, що контракт Циганкова розрахований до 2023 року, а Transfermarkt оцінює вартість українського хавбека у 20 млн євро.

Відзначимо, що у поточному сезоні Віктор зіграв 11 матчів, забив 2 голи і зробив 2 асисти.

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