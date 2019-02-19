Циганик: Ісмаїлі навряд чи гратиме за збірну України, Мораєс готує документи на отримання громадянства

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик прокоментував ситуацію з натуралізацією гравців Шахтаря Ісмаїлі та Мораєса.

"Ісмаїлі родом з невеликого бразильського містечка, де населення 20 тисяч. Коли він почав грати в Шахтарі, заробляти чималі гроші, то практично всі гроші вкладав в сімейний бізнес, який у нього там є в містечку. У нього там ферми, фазенди.

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Велика частина міста працює на цих фазендах, фермах у Ісмаїлі. Коли він був тут, то мав певні сумніви, чи приймати українське громадянство. Але під час відпустки він поїхав до Бразилії, зустрівся з родиною, обговорив ситуацію, зрозумів, що залишатися в Україні не буде.

Після завершення кар'єри, контракту з Шахтарем він збирається повернутися до Бразилії. Він себе там відчуває найбільш комфортно, органічно. У нього там сім'я, друзі, є своя справа.

Міняти громадянство, щоб зіграти кілька матчів за збірну України, і сім'я, і ​​він сам вирішили, що цього робити не потрібно. Були сумніви, чи правильно його зрозуміють в самому місті, де він народився.

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Можна сказати з високою часткою ймовірності, що Ісмаїлі, швидше за все, в збірної України не буде. Але все може змінитися.

Зовсім інша ситуація з Мораєсом. Він дуже комфортно почуває себе в Україні, сім'я – теж. Він знає російську мову, Ісмаїлі – ні. Жуніор прожив досить довгий період і в Києві, і в Донецьку. Цілком можливо, він залишиться в Європі після завершення кар'єри.

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І Шахтарю вигідно, щоб було якомога менше легіонерів. Наскільки мені відомо, Мораєс готує документи для отримання українського громадянства. Буде він в збірній чи ні – питання до тренера. Наскільки мені відомо, на матч з Португалією Шевченко на Мораєса не сподівається", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.