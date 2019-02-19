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Цыганык: Исмаили вряд играть за сборную Украины, Мораес готовит документы на получение гражданства

21:24 68 Читати українською
Цыганык: Исмаили вряд играть за сборную Украины, Мораес готовит документы на получение гражданства
Исмаили / ФК Шахтер

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию с натурализацией игроков Шахтера Исмаили и Мораес.

"Исмаили родом из небольшого бразильского городка, где население 20 тысяч. Когда он начал играть в Шахтере, зарабатывать достаточно большие деньги, то практически все деньги вкладывал в семейный бизнес, который у него там есть в городке. У него там фермы, фазенды.

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Большая часть города работает на этих фазендах, фермах у Исмаили. Когда он был здесь, то имел некоторые сомнения, принимать ли украинское гражданство. Но во время отпуска он поехал в Бразилию, встретился с семьей, обсудил ситуацию, понял, что оставаться в Украине не будет.

После завершения карьеры, контракта с Шахтером он собирается вернуться в Бразилию. Он себя там чувствует наиболее комфортно, органично. У него там семья, друзья, есть свое дело.

Менять гражданство, чтобы сыграть несколько матчей за сборную Украины, и семья, и он сам решили, что этого делать не нужно. Были сомнения, правильно ли его поймут в самом городе, где он родился.

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Можно сказать с высокой долей вероятности, что Исмаили, скорее всего, в сборной Украины не будет. Но все может измениться.

Совсем другая ситуация с Мораесом. Он очень комфортно чувствует себя в Украине, семья – тоже. Он знает русский язык, Исмаили – нет. Жуниор прожил достаточно долгий период и в Киеве, и в Донецке. Вполне возможно, он останется в Европе после завершения карьеры.

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И Шахтеру выгодно, чтобы было как можно меньше легионеров. Насколько мне известно, Мораес готовит документы для получения украинского гражданства. Будет он в сборной или нет – вопрос к тренеру. Насколько мне известно, на матч с Португалией Шевченко на Мораеса не рассчитывает", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

Теги
Игорь Цыганык Натурализация легионеров для сборной Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес Исмаили Исмаили Украина Украина Сборная Украины
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