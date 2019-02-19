Циганик: Шевченко дасть прес-конференцію щодо ситуації Ракицького, який перейшов у Зеніт

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик анонсував прес-конференцію Андрія Шевченка стосовно потенційного виклику захисника Зеніта Ярослава Ракицького в збірну України.

Ігор Циганик у своїй авторській програмі Циганик LIVE повідомив, що цієї неділі, 24 лютого, головний тренер збірної України Андрій Шевченко дасть прес-конференцію стосовно потенційного виклику Ярослава Ракицького.

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Нагадаємо, екс-захисник Шахтаря цього січня став гравцем Санкт-Петербурзького Зеніта, що поставило під сумнів його подальша участь у жовто-синій футболці, а сайт ФФУ навіть видалив футболіста зі списку.

Ракицький вже встиг провести один матч за "синьо-біло-блакитних" проти Фенербахче в 1/16 фіналу Ліги Європи, де його команда поступилась 0:1, а сам українець отримав жовту картку.

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