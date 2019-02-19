Циганик: Ворскла може не пройти атестацію УПЛ

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про ризик Ворскли не отримати атестат на участь в УПЛ на сезон 2019/20.

"Ворскла може не пройти атестацію. У минулому році, коли перед футболістами Ворскли у керівництва клубу було досить багато боргів, перед тим, як пройти атестацію на цей сезон, керівництво звернулося до футболістів з проханням підписати листи, що вони не мають ніяких фінансових обов'язків перед клубом.

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Команда йшла на 3 місці, мала шанс поборотися за "бронзу", потрапити безпосередньо в груповий етап Ліги Європи. З грошей за потрапляння безпосередньо в ЛЄ керівництво обіцяло закрити всі борги. Футболісти підписали папери, потрапили в ЛЄ, але борги залишилися.

Керівництву клубу не вдалося закрити борги. Зараз команда на цей трюк не піде. Знаю, що в середині колективу назріває історія, щоб не підписувати, звернутися до атестаційного комітету з проханням розглянути можливість, щоб Ворскла перед отриманням атестата повністю закрила борги.

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В середньому борги перед кожним футболістів – 6 місяців. Футболісти зараз повернулися зі зборів, отримали одну зарплату, для них цього мало", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.