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Павлов виступив проти натуралізації іноземців для збірної України

06:00 404 Читать на русском
Павлов виступив проти натуралізації іноземців для збірної України
Микола Павлов / соцмережі

Відомий футбольний тренер Микола Павлов поділився власною думкою щодо натуралізації іноземців для збірної України.

"Я категорично проти всіх штучних нововведень, в тому числі і залучення легіонерів і їхньої подальшої натуралізації для збірної. Це буде вже не збірна України, а збірна тих, кого знайшли і запросили. Я б таким шляхом не йшов.

Павлов: Я категорично проти VAR

Це наша країна, ми повинні пишатися нашою країною, а також футболістами і людьми, які в ній живуть і працюють", – сказав Павлов FootballHub.

Теги
Збірна України Микола Павлов Натуралізація легіонерів для збірної України
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