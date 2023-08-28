"Це йо**ний жарт": ван Дейк може отримати додаткову дискваліфікацію за грубощі на адресу арбітра
Ліверпуль ризикує надовго залишитися без ключового захисника Вірджила ван Дейка.
Капітан "червоних" може отримати понад один матч дискваліфікації за свої дії у матчі проти Ньюкасла, інформує Goal.
Ньюкасл – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Арбітр Джон Брукс на 28-й хвилині показав ван Дейку пряму червону за "фол останньої надії". У таких випадках передбачена дискваліфікація на один матч, проте нідерландця можуть покарати суворіше через гострий язик. Лідер Ліверпуля довго сперечався на полі, а потім дорогою у підтрибунку щось крикнув четвертому рефері Крейгу Поусону. Телевізійники точно розібрали слова "Це йо**ний жарт (f*cking joke)".
Якщо Брукс у своєму рапорті відзначив грубощі ван Дейка, то його дискваліфікацію можуть подовжити. Центрбек найближчими вихідними точно не зіграє проти Астон Вілли, а потім на Ліверпуль чекають матчі з Вулвз і Вест Хемом.
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