Капітан "червоних" може отримати понад один матч дискваліфікації за свої дії у матчі проти Ньюкасла, інформує Goal.

Ньюкасл – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Арбітр Джон Брукс на 28-й хвилині показав ван Дейку пряму червону за "фол останньої надії". У таких випадках передбачена дискваліфікація на один матч, проте нідерландця можуть покарати суворіше через гострий язик. Лідер Ліверпуля довго сперечався на полі, а потім дорогою у підтрибунку щось крикнув четвертому рефері Крейгу Поусону. Телевізійники точно розібрали слова "Це йо**ний жарт (f*cking joke)".

Якщо Брукс у своєму рапорті відзначив грубощі ван Дейка, то його дискваліфікацію можуть подовжити. Центрбек найближчими вихідними точно не зіграє проти Астон Вілли, а потім на Ліверпуль чекають матчі з Вулвз і Вест Хемом.

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