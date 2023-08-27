Ньюкасл поступився Ліверпулю в 3 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм перетворився для Ліверпуля на жахіття. Гордон відкрив рахунок після помилки Трента, а ван Дейк отримав пряму червону за фол останньої надії.

АПЛ: Ліверпуль у меншості вирвав перемогу над Ньюкаслом – шоу Гордона та Аліссона, жахи Трента, дубль джокера Клоппа

Ньюкасл змарнував кілька моментів і отримав покарання під завісу зустрічі. Дарвін Нуньєс ідеально виконав роль "джокера", оформивши дубль після виходу на заміну – 1:2.