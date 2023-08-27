Ньюкасл – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
22:39 - Читать на русском
Ньюкасл поступився Ліверпулю в 3 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Вірджил ван Дейк 28’
Дарвін Нуньєс 81’
Дарвін Нуньєс 90+3’
28’ Вірджил ван Дейк
81’ Дарвін Нуньєс
90+3’ Дарвін Нуньєс
Перший тайм перетворився для Ліверпуля на жахіття. Гордон відкрив рахунок після помилки Трента, а ван Дейк отримав пряму червону за фол останньої надії.
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Ньюкасл змарнував кілька моментів і отримав покарання під завісу зустрічі. Дарвін Нуньєс ідеально виконав роль "джокера", оформивши дубль після виходу на заміну – 1:2.
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