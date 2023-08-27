Дуже емоційний початок. Александер-Арнольд на рівному місці відкинув м'яч після силового прийому Гордона і отримав жовту. А потім Трент уже зупинив прорив екс-вінгера Евертона, і суддя пошкодував дати червону. Джо Гомес навіть почав розминатися на цьому фоні. Матч, як і онлайн-трансляція Ньюкасл – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 18:30. Жоелінтон і Гордон двічі за декілька секунд перевірили пильність Аліссона. Діас вибухнув на лівому фланзі й пробив у ближній – Поуп також на місці.

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Салах спершу не забив сам, а потім віддав ризикований пас назад на Трента. Снаряд прошмигнув під ногою правого захисника Ліверпуля, а Гордон чатував тут як тут, цього разу пробивши без шансів для воротаря. Ентоні ще раз пройшов Александера-Арнольда, як прапорець на тренуванні, й віддав у розріз. Ван Дейк не пустив у штрафний Ісака ціною вилучення. Домашній каток "сорок", який на старті пройшовся по Астон Віллі, тепер не залишає шансів команді Клоппа.

Джо Гомес замінив Діаса – одного з найгостріших у "червоних" за перші тури сезону. Трент ще й грудьми скинув під удар Альмірону, і лише казковий сейв Аліссона перевів м'яч у поперечину. Домінує Ньюкасл, а Гордон просто знущається своєю швидкістю з Трента. Дуже працьовиті Тоналі, Жоелінтон і Бруну Гімараєш дають змогу уникати пасток гостей у пресингу. Однак свої робочі конячки є і в гостей (Макалістер і Собослай імпонують рухом) , тож загалом саме рахунок 1:0 справедливіший, ніж будь-який інший. Якщо висунути за дужки регулярні помилки Александера-Арнольда, не помітно аж такої переваги команди, яка грає в більшості.

Друга половина стартує з нових провалів оборони мерсисайдців. Ісак не прошив Аліссона. Александер-Арнольд дозволив Жоелінтону накрутити себе і прострілити на 10 метрів – м'яч стрибав, тому Альмірон не приборкав як належить і дав вище. Тоналі класно на швидкості розібрався з Гомесом, а ось пас на дальній лівий фланг штрафного не пройшов – Трент тут підчистив ідеально, хоча й передача не була ідеальною. Клопп ще до 60 хвилини замінив Гакпо та Ендо. Вийшли Елліот і Жота.

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Darwin Núñez v Newcastle United:



️ 13' played

9 touches

️ 2 goals

2 shots/2 on target (0.40 xG)

2/5 accurate passes

8.6 Sofascore rating



Liverpool's super sub is our #NEWLIV Player of the Match! pic.twitter.com/mk2l1ugs62 — Sofascore (@SofascoreINT) August 27, 2023

Гордон на швидкості проходить почесний кортеж у вигляді 3 оборонців, але не влучає у правий нижній. А ось і дуже схожий момент на ті шанси, які були в Ньюкасла. Жота розкішно розрізав лінії, а Салах не використав пас за спини, позаяк Ботман встиг поставити шлагбаум. Гості надовго замикають команду Гау в її штрафному. Кілька поспіль кутових, високі центрбеки "сорок" знімають м'ячі. Потрійна заміна в Ньюкасла на 72-й. Лонгстафф, Барнс і Вілсон замість Тоналі, Гордона та Ісака. Господарі відразу ж додають у динаміці.

Високий пресинг Ліверпуля відрізає голкіпер одним пасом на правий фланг. Ця дія дозволила залишити за лінією м'яча аж 5 "червоних". Тріп'єр почав швидку контру, Альмірон протягнув з центра поля у штрафний. Тільки стійка після удару парагвайця змазала епізод. Нуньєс разом з 20-річним вихованцем академії Кванзою замінили Матіпа та Макалістера. І саме Дарвін через 4 хвилини на полі зрівняв рахунок. Жота, опинившись цього разу праворуч після вдалого зміщення Салаха в серединку, виконав ще один гострий пас на хід, Ботман ненароком допоміг Нуньєсу, і уругваєць пробив Поупа.

Свен після гольового привозу ще й травмувався. Альмірон пробиває у спину Робертсона, а парагваєць вважає, що цього достатньо для пенальті. Судді компенсували тільки 5 хвилин – дріб'язок за нинішніми мірками АПЛ. Лонгстафф п'ятою з межі воротарського не прошив Аліссона, а в наступній атаці Салах дав за спини у тій же зоні, й Нуньєс оформив дубль. А почалося все з виносу голкіпера гостей і жахливого пасу Гімараєса, який розгубився на підбиранні у центрі поля. Ліверпуль набирає 7 очок і вириває місце в топ-4, поступаючись Вест Хему та Тоттенхему лише за різницею голів. Ньюкасл опускається на 13 місце – пекельний стартовий календар дає про себе знати.

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