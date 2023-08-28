Капитан "красных" может получить более одного матча дисквалификации за свои действия в матче против Ньюкасла, сообщает Goal.

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Арбитр Джон Брукс на 28-й минуте показал ван Дейку прямую красную за "фол последней надежды". В таких случаях предусмотрена дисквалификация на один матч, однако нидерландца могут наказать строже из-за острого языка. Лидер Ливерпуля долго спорил на поле, а затем по дороге в подтрибунку что-то крикнул четвертому рефери Крейгу Поусону. Телевизионщики точно разобрали слова "Это еб**ая шутка (f*cking joke)".

Если Брукс в своем рапорте отметил грубость ван Дейка, его дисквалификацию могут продлить. Центрбек в ближайшие выходные точно не сыграет против Астон Виллы, а затем Ливерпуль ждут матчи с Вулвз и Вест Хэмом.

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