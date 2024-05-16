"Я думаю, що у нас був важкий сезон, але одна річ була незмінною, і це те, що вболівальники були з нами і підтримували команду. Ми дуже задоволені цим і хочемо їм віддячити. Ми хотіли подякувати їм за те, що вони були з нами, ми переживаємо важкі часи.

Перервана серія невдач манкуніанців у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2

Ми перебуваємо в перехідному періоді в цьому клубі, і результати не такі, як ми очікуємо. У нас також є свої причини, але це все ще розчаровує сезон. Я дуже задоволений грою проти Ньюкасла. За останні місяці у нас було багато ігор, де ми були на виграшних позиціях, але не змогли переступити межу.

Кубок Англії? Я не говорю про цей момент. Цей сезон ще не закінчився. Спочатку ми їдемо в Брайтон, де боротимемося за три очки, а потім ми їдемо на Вемблі. І я обіцяю вам, що ці гравці дадуть все, щоб отримати цей кубок і принести його на Олд Траффорд.

Моє майбутнє? Я не можу відповісти сьогодні на це питання, тому що це дуже довга відповідь. Я не думаю, що це правильний момент, щоб говорити про це. Я повинен говорити про наступну гру, а потім про чудовий фінал – це величезне досягнення навіть у сезоні, що розчаровує. Я буду тут до тих пір, поки я потрібен клубу, а клуб хоче, щоб я був частиною майбутнього. Якщо з якихось причин вони мене не захочуть, то я піду", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє у фіналі Кубка Англії з Манчестер Сіті 25 травня. А 19 травня манкуніанці у завершальному турі АПЛ зустрінуться з Брайтоном.

Манчестер Юнайтед дотис Ньюкасл у матчі з 5-ма голами – битва за єврокубки переноситься на останній тур