"Не пропусти жодного гола, виродку": зірці Манчестер Сіті дошкуляли фанати Арсенала перед грою з Тоттенхемом
Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон отримав безліч повідомлень від вболівальників Арсенала перед грою з Тоттенхемом.
Номер телефону голкіпера "містян" потрапив до соцмереж. Перед матчем з Тоттнхемом, який Манчестер Сіті виграв з рахунком 2:0, Едерсон отримав купу повідомлень від фанатів Арсенала.
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Після гри бразилець опублікував фотографію своїх чатів у WhatsApp із підписом: "Мій номер злили, і я отримав кілька кумедних повідомлень":
"Привіт, прекрасний бразильський бог, скільки коштує прекрасний вечір сьогодні?"
"Не пропусти сьогодні жодного гола, виродку. Вперед, Арсенал".
"Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал".
Нагадаємо, Манчестер Сіті, обігравши Тоттенхем, випередив Арсенал у турнірній таблиці на два бали.
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