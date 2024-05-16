Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон отримав безліч повідомлень від вболівальників Арсенала перед грою з Тоттенхемом.

Номер телефону голкіпера "містян" потрапив до соцмереж. Перед матчем з Тоттнхемом, який Манчестер Сіті виграв з рахунком 2:0, Едерсон отримав купу повідомлень від фанатів Арсенала.

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Після гри бразилець опублікував фотографію своїх чатів у WhatsApp із підписом: "Мій номер злили, і я отримав кілька кумедних повідомлень":

"Привіт, прекрасний бразильський бог, скільки коштує прекрасний вечір сьогодні?"

"Не пропусти сьогодні жодного гола, виродку. Вперед, Арсенал".

"Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал".

Нагадаємо, Манчестер Сіті, обігравши Тоттенхем, випередив Арсенал у турнірній таблиці на два бали.

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