Резонанс викликав промо-плакат Зорі до матчу УПЛ проти Металіста 1925. Луганці використали ретро-емблему часів свого єдиного чемпіонства СРСР у 1972 році. Виправили бодай тодішню назву міста "Ворошиловград", однак напис "Луганск" залишився російською мовою. Кривбас, який раніше критикував Зорю за такий підхід, не стерпів і тепер.

Кривбас презентував ретро-форму, присвячену історичній події

"Навіть на ретро-логотипі можна змінити мову. Від цього він не стане менш автентичним. P.S. Це вже дуже схоже на проросійську позицію клубу", – коментар прес-служби Кривбаса під публікацією Зорі.

Додамо, що скандальний плакат виявився фартовим, адже луганці розгромили Металіст 1925 з рахунком 3:0.

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