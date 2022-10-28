Металіст 1925 проводив другий матч під керівництвом тандему тренерів-початківців – Едмара й Олега Голодюка. Харків'яни зустрічалися із Зорею, якій вдалося набрати хороший хід в останніх турах. У випадку перемоги над "жовто-синіми" підопічні Патріка фон Леувена піднялися б у топ-3 УПЛ.

Від цього поєдинку можна було очікувати на значну кількість забитих голів, адже оборона у обох команд демонструвала жахливий рівень. Явним фаворитом пари букмекери вважали луганців, однак у першому таймі вони нічого особливого не продемонстрували.

До останніх хвилин гра була більш-менш рівною, а найкращий момент створив Металіст 1925 – це Капінус переграв Бражка на лівому куті штрафного й завдав потужний удар, який парирував Мацапура. Крім того, на старті зустрічі Мацапура ледь не привіз гол у ворота Зорі, виконавши невдалу скидку на захисника. Її ледь не перехопили.

Свої нагоди "жовто-сині" не реалізували, за що прилетіло жорстоке покарання. Прямо перед перервою. На 39-й хвилині Данченко прорвався правим флангом і виконав навіс на лінію воротарського, який замкнув Чурко – 0:1!. У компенсований же час Нагнойний прийняв передачу від Кирюханцева й з лівого кута штрафного закрутив м'яч під дальню стійку. 0:2! Шок.

Металіст 1925 міг відігратись на старті другого тайму внаслідок пострілу Ременюка метрів з 23-х. Мацапура парирував перед собою, однак Імереко вчасно виніс м'яч, не давши супернику зіграти на добиванні. Зоря все зрозуміла, закривши гру вже на 58-й хвилині – Нагнойний замкнув подачу з кутового, влучивши у стійку, а Імереков прийняв відскок і розстріляв ворота. 0:3! Розгром.

Деморалізовані харків'яни до кінця зустрічі так і не створили чогось небезпечного. Зоря ж цілком могла зробити рахунок непристойним. На 70-й хвилині Кирюханцев продерся по флангу й викотив м'яч під удар Русину з меж карного майданчика, однак Мозіль парирував. На 76-й же Чурко прямим ударом зі стандарту цілив у праву дев'ятку, але влучив у каркас воріт!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Зорі із рахунком 3:0. Луганці набрали 19 очок і піднялись на третю позицію в турнірній таблиці УПЛ. Металіст 1925 продовжив безвиграшну серію до чотирьох матчів, залишившись на дев'ятій позиції з 10 заліковими балами в активі.