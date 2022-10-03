Клуб із Кривого Рогу після нічиєю зі Зорею (2:2) у 5-му турі УПЛ звернув увагу на логотип луганців.

"Вчорашня ситуація перед матчем проти Зорі ще раз звернула увагу футбольної спільноти на те, що луганський клуб досі використовує російськомовну версію логотипа.

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У цій ситуації, коли в Україні з 2014 року йде війна, а з 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення рашистів на нашу землю, коли країна-агресор кожного дня вбиває українців, у когось в нашому футболі ще залишаються логотипи російською мовою?! Це порушує як юридичні, так і, в першу чергу, всі моральні норми.

Ми просимо керівництво ФК Зоря використовувати українську версію своєї емблеми. Ми навіть зробили її для луганської команди. Також ми закликаємо всі клуби УПЛ та ЗМІ використовувати виключно варіант логотипа з державною мовою. Луганськ – це Україна", – йдеться у заяві пресслужби, яка додала посилання для скачування української емблеми.

До слова, Зоря наразі залишається єдиною командою вітчизняної еліти, яка має на логотипі напис мовою окупантів.

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Нинішній логотип Зорі: