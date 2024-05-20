"У цьому сезоні ми дали можливість продемонструвати себе молодим гравцям, яких ми виховуємо не один рік. Це й Хрипчук, і Нестеренко, й Крупський. Ілля зараз є тим активом команди, який влітку може перейти в інший клуб. Ми досить високо його цінуємо. Він має всі якості, щоб бути гравцем топрівня. Швидкість, сила, футбольне мислення. Хрипчук і Нестеренко на юнацькому рівні відповідали тому, щоб ми з ними планували подальші виступи в першій команді. Пройде певний час і ці хлопці будуть основними в нашій команді.

Ворскла визначилась щодо тренера на наступний сезон

Є пропозиції по Павлюку, але ми не будемо на них реагувати. Там цифра до мільйона євро. Однак нині це основний центральний захисник Ворскли. Він наш вихованець. Ми віримо в нього. Я з позитивом оцінюю його гру.

Усі хлопці набивають необхідні ґулі. Ми створили всі умови для того, щоб якісно вони відчули, що таке УПЛ. Далі все залежить від них, від їхньої старанності. Яким би не був бюджет Ворскли, завжди перед нами стоятиме ціль участі в єврокубках. Нам треба буде плідно працювати в літнє трансферне вікно. Залежно від того, як ми там попрацюємо, буде складатись увесь наступний сезон", – поділився Лисак у коментарі УПЛ ТБ.

Відзначимо, що Павлюк провів за Ворсклу 34 матчі в цьому сезоні, записавши до свого активу 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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