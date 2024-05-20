"Я радий, що Кривбас – третя команда чемпіонату, але якщо ми взяли таку планку, то ми не можемо собі дозволити впасти нижче. Потрібно краще підготуватися, посилитися та попрацювати влітку. А мрія у нас одна. Коли ми по ходу сезону були поруч з першими місцем, то я хлопцям казав, що маємо шанс поборотися за перше місце, але розумів, що буде тяжко.

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Єврокубки? Вже дивився, хто може бути потенційним суперником у кваліфікації. Все у житті можливо, треба поставити мету та йти до неї. Я вірю у своїх хлопців. Вони стали дуже сильними за ці два роки", – розповів Вернидуб у ефірі ютуб-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

Важливо зазначити, що Кривбас зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

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